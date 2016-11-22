Российский теннисист решил выступать за Казахстан

«Рад сообщить, что теперь я буду представлять Казахстан в следующие годы моей карьеры», - написал Бублик в своем твиттере.

В то же время президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев рассчитывает сохранить Бублика в качестве члена сборной.

«Будет обидно его потерять. Однако мы возлагаем надежды его отстоять», - цитирует ryb.ru Тарпищева.

Бублик является уроженцем Санкт-Петербурга. На данный момент 19-летний спортсмен занимает 214-е место в мировом рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. На Кубке Кремля Бублик переиграл Константина Кравчука и первую ракетку соревнований испанца Роберто Баутиста-Агута, а в 1/4 финала уступил другому испанцу Пабло Карреньо-Бусте.

Напомним, что ранее российское спортивное гражданство на казахстанское меняли Михаил Кукушкин, Андрей Голубев, Дмитрий Попко, Ярослава Шведова, Юлия Путинцева и уже завершившие карьеры игроков Юрий Щукин, Евгений Королев и Ксения Первак.