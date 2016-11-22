Российский теннисист решил выступать за Казахстан

Автор:
Российский теннисист решил выступать за Казахстан

Российский теннисист Александр Бублик, дошедший в нынешнем сезоне до четвертьфинала Кубка Кремля, объявил о том, что в ближайшем будущем будет выступать за Казахстан, передает Vesti.kz.

«Рад сообщить, что теперь я буду представлять Казахстан в следующие годы моей карьеры», - написал Бублик в своем твиттере.

В то же время президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев рассчитывает сохранить Бублика в качестве члена сборной.

«Будет обидно его потерять. Однако мы возлагаем надежды его отстоять», - цитирует ryb.ru Тарпищева.

Бублик является уроженцем Санкт-Петербурга. На данный момент 19-летний спортсмен занимает 214-е место в мировом рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. На Кубке Кремля Бублик переиграл Константина Кравчука и первую ракетку соревнований испанца Роберто Баутиста-Агута, а в 1/4 финала уступил другому испанцу Пабло Карреньо-Бусте.

Напомним, что ранее российское спортивное гражданство на казахстанское меняли Михаил Кукушкин, Андрей Голубев, Дмитрий Попко, Ярослава Шведова, Юлия Путинцева и уже завершившие карьеры игроков Юрий Щукин, Евгений Королев и Ксения Первак.

Теги: 
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
10.10.2016, 11:58
  
Шведова вернула звание первой ракетки Казахстана
13.04.2016, 16:43
  
В Актобе проходит открытое первенство по настольному теннису
06.04.2016, 15:01
  
Прошёл чемпионат Казахстана по настольному теннису
30.03.2016, 19:30
  
Теннисисты колледжей и завода сыграли лучше
21.03.2016, 21:54
  
Железнодорожники поиграли в теннис
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
«Казахтелеком» открыл мобильную точку обслуживания в г.Актобе
После обращения СМИ генпрокуратура призвала суд давать информацию по теракту 5 июня
​Домик для бездомных кошек построил 5-летний мальчик в Павлодаре 1
​В Актобе потеплеет 3
ФК "Кайрат" покидает Анатолий Тимощук
Опрос выявил самые коррумпированные структуры РК 1
Рестораторы Алматы решили кормить рабочих, расчищающих улицы от снега 2
«Астана» в третий раз стала обладателем Кубка Казахстана 1
Отвалившаяся дверь автобуса придавила алматинку
«Сфоткали, будто судья спит» Почему в госорганах запрещают заходить с телефоном?