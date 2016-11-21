​Домик для бездомных кошек построил 5-летний мальчик в Павлодаре

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​Домик для бездомных кошек построил 5-летний мальчик в Павлодаре

Ребёнок построил двухэтажный небольшой домик после того, как в Павлодаре наступили морозы.

Кошкин дом для мёрзнущих животных пятилетний павлодарец построил из реек и утеплил его специальным материалом, сообщает pavon.kz.

"Ратмир захотел забрать всех дворовых кошек домой. Жаловался, что им холодно в такие морозы, и их нельзя бросать на улице. У нас уже есть кот. Пришлось срочно искать решение проблемы. Так мы договорились с сыном, что построим бездомным кошкам домик. Я поискала в интернете различные варианты - в основном предлагают поставить домики из картонных коробок. Мы же сделали деревянный", - рассказала мама пятилетнего ребёнка.

Она также рассказала, что домик делал Ратмир сам. Он же сообразил, как можно прикрепить к нему кормушку.

"Ратмир очень старался и сам забивал гвозди, придумал, как прикрепить кормушку. А чтобы в нем было тепло, домик поставили на люк от теплотрассы, что у нас во дворе. Наши соседи любят животных, но на всякий случай я прикрепила листок с надписью на домике, чтобы его не выкинул кто-либо. И сын доволен, и мне спокойнее, и кошкам лучше. Пусть живут", - добавила мама Ратмира.

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