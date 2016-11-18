В МОН РК объяснили как будут учиться дети в нулевых классах

Министерство образования и науки РК представило дополнительные разъяснения по пилотному обучению учеников в нулевых классах, сообщили в пресс-службе ведомства.

Как отметили в МОН, с 2016 года дети в первом классе обучаются по единой программе и единому базовому учебнику. По мнению родителей, подготовку в предшколе (нулевом классе) имеет смысл вести также по единой учебной программе.

"Речь идет не о внедрении новых 0-ых классов – они в стране уже существуют в формате предшкольной подготовки, как на базе детских садов, так и школ. В предшколе учатся дети как 5-ти, так и 6-ти лет по желанию родителей. Это так и остается", - рассказали в пресс-службе.

Здесь речь идет о внедрении единой программы и единого учебника для предшколы (0 класс), чтобы дети приходили в 1-ые классы как можно более одинаково готовыми к освоению единой школьной программы.

"До сих пор был определенный дисбаланс между уровнем детей, приходящих учиться в 1-ые классы – одни первоклассники (их большинство) уже могут читать бегло книги, слагать и вычитать цифры, другие знают только некоторые буквы, в результате такого неравного уровня подготовки страдает учебный процесс и качество обучения: одним детям скучно заниматься, потому что они уже знают материал, другие только начинают проходить азы. В связи с этим вопрос выравнивания предшкольной подготовки детей в 0 -ых классах является актуальным как для учителей, так и для родителей", - добавили в министерстве.

Планируется единую предшкольную программа для нулевых классов внедрят с сентября 2019 года по всей стране. Также, как пилотный проект, с 2017 года планируется внедрить единую программу и единый базовый учебник для предшколы (0 класс) там, где предшкола уже есть.

По мнению педагогов-практиков и ученых в сфере образования – в предшколе (0 классе) следует начать изучать «Әліппе» («Букварь»). Нагрузки для детей 5-6 летнего возраста это составлять не будет –«Әліппе» («Букварь») будет рассчитан на изучение алфавита в течение всего учебного года, а не в течение трех месяцев как сейчас. Дети будут учиться распознавать буквы, читать по слогам, делать звуковой анализ слов.

Речи об обязательном обучении письму не идет – оно начнется только в 1-ых классах, так как мелкая моторика детей 5-6 лет недостаточно развита для письма.

В настоящее время МОН РК приступил к разработке –«Әліппе» («Букваря») для предшкольной подготовки ( 0-ых классах) детей 5-6 лет с использованием удобных для восприятия детей этого возраста технологий, включая интерактивные.