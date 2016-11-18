Уголовный кодекс РК стал значительно гуманнее

Генеральный прокурор Казахстана Жакип Асанов перечислил плюсы и представил оценку эффективности от проведенной модернизации в уголовном законодательстве, передает корреспондент Zakon.kz.

«Первый и главный плюс, Уголовный кодекс РК стал значительно гуманным. Его репрессивность снижена на 30%. Раньше могли посадить даже за мелкую кражу, если он (преступник) рецидивист. Такие перекосы сейчас исключены. Стало больше альтернативных наказаний. Люди имеют шанс исправиться без изоляции от общества и семьи», - сказал он в ходе Парламентских слушаний на тему «Дальнейшая модернизация уголовного, уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного законодательства РК» в Мажилисе Парламента РК.

Вместе с тем, с момента начала проекта «10 мер по сокращению заключенных», а это четыре года, удалось снизить количество заключенных в тюрьмах и тем самым сократить тюремное население.

«Формула проекта простая – заслужи свободу сам! Итог: без единой амнистии сократили их на 30%. С 52 до 36 тысяч человек. В мировом тюремном рейтинге Казахстан с 30 места вышел на 62. Все это на фоне, подчеркиваю, снижения рецидивной преступности. Мировое сообщество признает проект «10 мер» важным успехом РК в сфере правосудия. В этом заслуга и рабочей группы Мажилиса. Тогда, уважаемые депутаты, вы поддержали нас и эти меры были включены в УК, хотя их не было в правительственной версии», - cказал Асанов.

В то же время, по его словам, УК РК усилил защиту общества и государства.

«Ввели наказание за сепаратизм, участие в вооруженных конфликтах, пожизненный запрет коррупционерам на госслужбу, педофилам - на работу с детьми. Через год заработает норма о химкастрации. Второй важный плюс – уголовный процесс стал более ориентированным на человека. Старый УПК еще до возбуждения позволял опросы, осмотры, изъятия, экспертизы. Весь этот арсенал применялся силовиками, в то же время вовлеченные люди никаких прав не имели. Сейчас нет жалоб на отказ в возбуждении уголовного дела. Регистрируем все. Процесс идет сразу, укрытых практически нет, нет возврата на доследование, приговор либо обвинительный, либо оправдательный», - пояснил генеральный прокурор.

Как он констатировал, более 1 тысячи лиц были допрошены лишь один раз.

«Потом их не тревожили. Это важно для детей, чтобы не травмировать их психику. Дистанционный допрос, без острой надобности никого не везут из других городов. Удобно, выгодно людям и бюджету. Дали понятие доставлению и времени фактическому задержанию. Итог - в пять раз меньше необоснованно доставленных в органы. Впервые введено правило Миранды. Арестованных стало меньше на период следствия - на 17%», - отметил спикер.

«Третий важный плюс - усилен судебный контроль. Суд санкционирует не только аресты, но и обыски, выемку, арест имущества и другое. За 2 года свыше 100 тысяч санкций, любое действие следствия и прокурора можно обжаловать в суде», - добавил Асанов.

В-четвертых, УК РК расширил возможности примирения сторон.

«С 2013 года проект введен, если стороны пришли к согласию, а деяние не тяжкое и нет смерти, то дело обязаны прекратить. За три года за примирением до суда прекращено до суда в пять раз больше. Рады и потерпевшие, и виновные. У нас же больше времени на более сложные дела. Пятый плюс - за два года совершено более 7 тысяч сделок о признании вины: быстрее гасится ущерб, смягчается наказание, суды рассматривают такие дела за один день, без вызова свидетели и потерпевших. Это очевидные дела», - перечислил Генеральный прокурор.

В заключение он подчеркнул, что главным плюсов уголовно-исполнительного Кодекса является направленность на мотивацию заключенных.

«То есть ведешь себя хорошо, возместил ущерб, досрочное освобождение тебе гарантировано. Мы вышли за рамки традиционных прокурорских проверок в колонии. Мы не только сейчас проверяем, на основе глубокого анализа даем КУИСу детальнее планы, что надо делать, чтобы массово вовлечь тех же заключенных к труду, как обеспечить занятость, как обеспечить реализацию. Такие готовые планы даем, дальнейшее развитие зависит от менеджмента колонии», - завершил глава надзорного органа.