Казахстанские телеканалы обяжут бесплатно показывать социальную рекламу

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Казахстанские телеканалы обяжут бесплатно показывать социальную рекламу

Не менее двух роликов телеканалы будут обязаны транслировать во время прайм-тайма: с 18.00 до 24.00 часов вечера.

Министерство национальной экономики РК предлагает законодательно обязать казахстанские теле- и радиоканалы бесплатно транслировать социальную рекламу в дневное время. Такие нормы предполагает проект Закона РК "О внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросам рекламы", передает МИА "Казинформ".

По словам вице-министра национальной экономики РК Айдара Арифханова, законопроектом вводится обязанность для теле-, радиоканалов по размещению на безвозмездной основе социальной рекламы в размере не менее 1% от общего объема вещания в месяц (14,4 минуты в сутки).

Телеканалы Казахстан, Хабар, Хабар 24, Балапан, Білім және мәдениет, Казспорт, Первый канал Евразия, Астана, КТК, Мир, НТК, 31 канал, 7 канал, СТВ, Алматы на обязательной основе должны будут размещать социальную рекламу. Уполномоченным органом по распределению роликов будет Министерство информации и коммуникаций РК.

По мнению присутствующих на презентации, такие меры могут вызвать обратный эффект - наиболее популярные казахстанские каналы будут показывать одно и то же. По качеству социальные ролики нельзя отнести к очень хорошим, что приведет к раздражению аудитории.

«К примеру, у нас 19-часовое вещание. Мы вчера подсчитывали, получается в день - 23 выхода роликов, если брать средний хронометраж - 30 секунд. Для частных каналов это нереально, это слишком большой объем. У нас предложение - взять 1% не от объема вещания, а от объема рекламного времени в месяц. Это будет примерно четыре-пять выходов в день», - предложила генеральный директор ТК "Астана" Ляззат Танысбай.

При этом не менее двух роликов телеканалы будут обязаны транслировать во время прайм-тайма: с 18.00 до 24.00 часов вечера. Вице-министр информации и коммуникаций Алан Ажибаев заверил, что ущерба коммерческие телеканалы от предлагаемых мер не понесут. "С точки зрения бизнеса те 20%, которые выделены на рекламу, они остаются", - добавил он.

Кроме того, рассматривается возможность предоставить телеканалам право отказывать в размещении ролика в случае его низкого качества. Также законопроектом предлагается указывать стоимость продукта только в тенге, усилить ответственность за нарушения, в том числе за нарушение запрета к рекламе пищевых биологических активных добавок.

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1870
Еще лучше - без рекламы. Или отдельный один канал создать - и всю туда свалить, пусть по очереди гоняют. Раньше одной программы хватало - "Больше хороших товаров", все со знаком качества пятиугольным.
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17.11.2016, 15:51
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