Общественный туалет за 5 млн тенге поставили в Павлодаре

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Общественный туалет за 5 млн тенге поставили в Павлодаре

Работать общественный туалет будет до позднего вечера, цену еще не определили.

Работать туалет начнет на следующей неделе, когда его передадут на баланс Горкомхоза или в частные руки. Туалет установили в начале аллеи в районе Ленина 61. Стоимость модуля составила 5,4 миллиона тенге, передает региональное издание «Павлодар Онлайн».

По словам заведующего сектором благоустройства и озеленения ЖКХ города Павлодара Асылхана Копешева, с ценой за оплату услуги ещё не определились. Но все готово к работе. Теплые кабинки оснащены вытяжкой, умывальниками с горячей водой, набором умывальных принадлежностей. Предположительное время работы до 22-23 часов.

В будущем планируется установка общественных туалетов в других частях города.

Напомним, впервые речь об установке биотуалета возникла на неформальной встрече акима города с журналистами. Нуржан Ашимбетов привёл в пример опыт других городов, рассказав, что видит автоматизированной работу общественного туалета. Спустя месяц градостроительный совет Павлодара определился с местом установки первого общественного туалета, который будет подключен к городской канализации. Планировалось поставить по одному за областной библиотекой, в горсаде, около КДЦ Шанырак и два на центральной набережной.

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