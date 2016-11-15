Казахстан лишился трех медалей Олимпиады в Пекине

НОК подтвердил применение санкций в отношении казахстанских спортсменов.

Национальный Олимпийский комитет Республики Казахстан получил официальное уведомление от Международного Олимпийского комитета о примененных санкциях в отношении казахстанских спортсменов-участников Олимпийских Игр 2008 и 2012 годов, в организме которых были выявлены следы запрещенных препаратов, сообщает пресс-служба НОК РК.

Так, согласно решению дисциплинарной комиссии Международного Олимпийского комитета по результатам дополнительного исследования проб «А» и «В» спортсмены, выступавшие на летних Олимпийских Играх 2008 года в Пекине:

- казахстанские тяжелоатлетки - серебряный призер в весовой категории до 63 кг Ирина Некрасова и бронзовый призер в весовой категории +75 кг Мария Грабовецкая дисквалифицированы с прошедших Игр, их результаты аннулированы и отозваны награды.

- казахстанский борец греко-римского стиля, бронзовый призер в весовой категории до 96 кг Асет Мамбетов дисквалифицирован с прошедших Игр, его результаты аннулированы и отозвана награда.

"По результатам исследования проб спортсменов, выступавших на Олимпийских Играх в Пекине и Лондоне, дисциплинарная комиссия решила дисквалифицировать с прошедших Игр казахстанских тяжелоатлетов Владимира Седова, занявшего четвертое место в весовой категории 85 кг на Олимпиаде 2008 года, Майю Манезу, выступавшую в весовой категории +63 кг на Олимпиаде 2008 года, и Алмаса Утешова, занявшего седьмое место в весовой категории 94 кг на Олимпиаде 2012 года", - сообщиил в ведомстве.

Решения о сроках дисквалификации будут приниматься соответствующими международными федерациями.