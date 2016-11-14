6-летний казахстанец стал чемпионом по ментальной арифметике в Дубае

Вундеркинд из Костаная стал победителем турнира по ментальной арифметике в Дубае, передает «Алау».

Как рассказала мама мальчика Айгуль Аюпова, Рамазан стал первым в своей категории. За 8 минут он решил 175 примеров.

«Там и двузначные, в несколько рядов примеры. Сын все решил. Он моментально складывает цифры. В прошлом году мы пошли учиться в академию по ментальной арифметике, и вот результаты», - делится мама вундеркинда.

Рамзан посещает класс предшкольной подготовки. Он успешно окончил школу скорочтения в Костанае. Ребёнок профессионально занимается шахматами. У Рамзана уже 3 разряд. Мама мальчика говорит, что у сына фотографическая память.

Шестилетнему чемпиону поступило предложение принять участие в соревнованиях в Индонезии. Он отправится на остров Бали в декабре 2017 года.

У костанайского вундеркинда есть мечта. Рамзан очень хочет побывать на Президентской ёлке.