6-летний казахстанец стал чемпионом по ментальной арифметике в Дубае

Автор:
6-летний казахстанец стал чемпионом по ментальной арифметике в Дубае

Вундеркинд из Костаная стал победителем турнира по ментальной арифметике в Дубае, передает «Алау».

Как рассказала мама мальчика Айгуль Аюпова, Рамазан стал первым в своей категории. За 8 минут он решил 175 примеров.

«Там и двузначные, в несколько рядов примеры. Сын все решил. Он моментально складывает цифры. В прошлом году мы пошли учиться в академию по ментальной арифметике, и вот результаты», - делится мама вундеркинда.

Рамзан посещает класс предшкольной подготовки. Он успешно окончил школу скорочтения в Костанае. Ребёнок профессионально занимается шахматами. У Рамзана уже 3 разряд. Мама мальчика говорит, что у сына фотографическая память.

Шестилетнему чемпиону поступило предложение принять участие в соревнованиях в Индонезии. Он отправится на остров Бали в декабре 2017 года.

У костанайского вундеркинда есть мечта. Рамзан очень хочет побывать на Президентской ёлке.

Теги: , ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
25.10.2016, 16:07
  
8 лучших сборных мира по крикету будут застрахованы от терроризма в Казахстане
23.10.2016, 16:34
  
"Актобе" проиграл "Астане" и занял шестое место в чемпионате 2
01.10.2016, 18:41
  
"Актобе" вновь разгромлен в Павлодаре 1
19.09.2016, 00:31
  
"Мы будем добиваться технического поражения "Астаны". Васильев ответил на слова тренера "Астаны"
18.09.2016, 23:49
  
"Определенные личности добились, чтобы Щеткин отказался играть против «Астаны" - тренер "Актобе"
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
Лекарство против рака создали ученые в Алматы
Звание первой ракетки Казахстана снова у Путинцевой
"Васильев премировал сотрудников, как это делали в 2015 году". Новые детали в деле гендиректора "Актобе"
Выпускники теперь будут сдавать в школах экзамены 9
У грантника в Костанайской области хотели отсудить 1,5 млн тенге за обучение
В Алматы прошел конкурс красоты для девушек-инвалидов
Рядовой Сырым Сундетов рассказал, как противостоял террористам в Актобе 4
Усть-Каменогорск засыпало снегом
В Актобе начнется суд над военными по теракту 5 июня 24
Media Құрылтай-2016: В Алматы обсуждают поправки в закон о СМИ 2