Выпускники теперь будут сдавать в школах экзамены

С этого года в Казахстане меняется формат ЕНТ. Он обязателен только для тех, кто решил поступать в вуз. Все выпускники без исключения, как в советское время сдают экзамены. Об этом рассказала руководитель Актюбинского управления образования Сауле Умирбекова, пишет "Диапазон".

«Министерство образования провело соцопрос, в котором приняли участие 10 тысяч учителей, родителей и учащихся, - сообщила С.Умирбекова. – За 13 лет в ЕНТ приняли участие 589 тысяч школьников, это 80% выпускников. В последние годы ЕНТ не сдавали 30% учащихся,поэтому было очень сложно определить качество знаний, которые получили школьники, что и стало мотивом для введения нового формата ЕНТ. Еще один мотив – не все сдающие ЕНТ собирались поступать в вузы. Теперь ЕНТ обязательно только для них».

Что представляет собой очередной сюрприз от минобразования, преподнесенный за полгода до выпуска?

Выпускники пишут эссе по казахскому языку в казахской школе, по русскому в русских школах, сдают тесты по казахскому языку в русских школах и русскому языку в казахских. Тесты содержат лексико-грамматический блок, чтение и аудирование . Последнее, как подсказывает Интернет, значит, "понимание воспринимаемой на слух речи".

Кроме этого все пишут контрольную по математике, и устно сдают экзамен по истории Казахстана. Как это все это будут оценивать, т.е. какие будут требования к работам и ответам, министерство еще не разработало.

Это еще не все. Дети должны сдавать тесты по предмету на выбор: физике, химии, географии, биологии, всемирной истории, иностранному языку, информатике. Задания будут из 2 блоков, на каждый вопрос предлагается 2 варианта ответа.

Теперь о ЕНТ.

«Если раньше максимально было 125 баллов, теперь 120,- сообщила руководитель облУО. – Минимально надо набрать 50 баллов. На выполнение заданий дается 3,5 часа. На каникулах мы провели обучение учителей по написанию эссе вместе с НИШ и КТЛ. Примерные темы эссе после нового года опубликуют на сайте минобразования. После того как утвердят приказ. Пока это проект, который 2 недели будет еще обсуждаться. Пройдут родительские собрания. Министерство принимает предложения от учителей, родителей и учащихся. Планируется, что первый экзамен в школах состоится 31 мая, последний - в середине июня. Пробные задания до областей доведут в феврале-марте. Будет сложно, но новый формат аттестации позволит более объективно подойти к оценке знаний учащихся».

Экзамены в школах будет принимать школьная экзаменационная комиссия, предметы сдают в разные дни.



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