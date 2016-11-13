У грантника в Костанайской области хотели отсудить 1,5 млн тенге за обучение

Аулиекольский районный суд
Парень закончил Костанайский государственный пединститут, обучался по сельской квоте по специальности «Педагогика и психология». На счет ВУЗа из средств республиканского бюджета были перечислены денежные средства в сумме 1 545 800 тенге.
Ответчик ухаживает за матерью-инвалидом, несмотря на это он пытался устроиться на работу по своей специальности. Однако не был принят для работы в связи с отсутствием вакансий. Ответчик ухаживает за матерью-инвалидом.
Изучив все материалы дела, суд отказал в удовлетворении иска АО «Финансовый центр» о взыскании расходов за обучение. Решение суда вступило в законную силу.
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