У грантника в Костанайской области хотели отсудить 1,5 млн тенге за обучение

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У грантника в Костанайской области хотели отсудить 1,5 млн тенге за обучение

Аулиекольский районный суд Костанайской области рассмотрел гражданское дело по иску АО «Финансовый центр». С бывшего студента КГПИ руководство центра намеревалось взыскать 1,5 миллиона тенге, передает alau.kz.

Парень закончил Костанайский государственный пединститут, обучался по сельской квоте по специальности «Педагогика и психология». На счет ВУЗа из средств республиканского бюджета были перечислены денежные средства в сумме 1 545 800 тенге.

Ответчик ухаживает за матерью-инвалидом, несмотря на это он пытался устроиться на работу по своей специальности. Однако не был принят для работы в связи с отсутствием вакансий. Ответчик ухаживает за матерью-инвалидом.

Изучив все материалы дела, суд отказал в удовлетворении иска АО «Финансовый центр» о взыскании расходов за обучение. Решение суда вступило в законную силу.

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