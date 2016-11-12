Усть-Каменогорск засыпало снегом

За минувшие двое суток в Усть-Каменогорске выпало 50-60 см осадков. На сегодня по городу вывезено около трех тысяч кубических метров снега, передает Zakon.kz.



В связи с обильным снегопадом коммунальные организации работают в круглосуточном режиме. Только за минувшие двое суток выпало 50-60 см осадков. Ежедневно очищать город от снега выходят две смены по 124 человека. Вместе с ними работают 14 грейдеров, 24 МТЗ с щеткой, 15 пескоразбрасывателей, 4 погрузчика, 9 самосвалов.



Но этих сил не хватает, чтобы очистить город от снега и обеспечить хорошее движение транспорта. Поэтому на специальном совещании глава региона Даниал Ахметов поручил областному штабу, который будет координировать снабжение проблемных участков техникой различных служб. Первым дело им нужно было организовать дополнительную технику для очистки Усть-Каменогорска от снега.



Как сообщили в городском акимате, уже сегодня в помощь коммунальным службам Усть-Каменогорска привлечена техника предприятий города. В целом к очистке города от снега подключилось 77 единиц.

Горожане не остаются в стороне и помогают очищать улицы от снега. Активная молодежь призывает всех жителей помочь.



Общими усилиями на центральных улицах Усть-Каменогорска обеспечен беспрепятственный проезд общественного транспорта, который работает в штатном режиме.



В настоящий момент ведутся работы по вывозу снега с зауженных участков дорог. Осуществляется подсыпка площадей и перекрестков, подъемов мостов, автобусных остановок, пешеходных переходов и лестничных сходов.