Актюбинец на кухне нашел боеприпасы от «калаша», которые террористы забрали у военного

Войсковая часть 6655 в Актобе, на которую напали боевики, протаранив ворота угнанным автобусом. //Фото очевидцев.

Пресс-служба актюбинского областного суда на брифинге сообщила новые подробности теракта 5 июня.

По информации облсуда, дополнительный свидетель рассказал, что нашел магазин с патронами от оружия, похищенный радикалами в войсковой части.

"Свидетель подтвердил факт нахождения у него в квартире магазина с 30 патронами от автомата Калашникова, который был похищен террористами у военнослужащего Чернышова при нападении на войсковую часть 6655", - комментирует пресс-секретарь облсуда Илиада Досова.

По словам свидетеля, магазин с патронами он нашел во время уборки на кухне, в свернутом паласе. Поняв, что боеприпасы оставили радикалы, хозяин квартиры сообщил полиции о своей «находке».

Еще один свидетель подтвердил, что найденный магазин с патронами от автомата Калашникова, который был у военнослужащего Чернышова.

Напомним, дело по теракту в Актобе в закрытом режиме рассматривается в спецсуде по уголовным делам. С 24 октября по 9 ноября допрошены все 66 потерпевших, 48 свидетелей, а также 29 подсудимых. Кроме этого, в суд поступило свыше 15 исковых заявлений о возмещении материального ущерба, в том числе от ТОО "Автопарк", магазина "Пантера" и войсковой части 66/55.