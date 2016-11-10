​В Магистау родилась девочка весом 6 кг 100 г

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​В Магистау родилась девочка весом 6 кг 100 г

По словам врачей, такие крупные дети не рождались в центре последние пять лет, сообщает "Лада".

В областном перинатальном центре, 7 ноября в 11:45 родилась девочка весом 6 килограммов 100 граммов.

У 37-летней жительницы Мунайлинского района это шестой ребенок в семье. У женщины три мальчика и три девочки. Все дети родились с большим весом.

"Предыдущие дети появились на свет весом три килограмма 900 граммов, четыре килограмма, четыре килограмма 300 граммов, четыре килограмма 900 граммов, пять килограммов 900 граммов. Все родились естественным путем, ни в одном случае кесарево сечение не потребовалось. Роды принимала акушер-гинеколог, заведующая родильным блоком Акшолпан Балмагамбетова и акушерка Индира Абиева. Мама и ребенок чувствуют себя хорошо. Дети, родившиеся с весом более пяти килограммов, у нас считаются плодами-гигантами", - рассказала Роза Баданова, заместитель директора ОПЦ.

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