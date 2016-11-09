ФК "Кайрат" продлил контракт с Андреем Аршавиным

Российский полузащитник Андрей Аршавин продлил контракт с "Кайратом", передает Vesti.kz.
Новое соглашение 35-летнего футболиста с "Кайратом" рассчитано до конца сезона-2017. Прежний контракт теряет юридическую силу в конце декабря 2016 года.
В "Кайрате" Аршавин играет с марта 2016 года, куда на правах свободного агента перешел из "Кубани". В составе алматинского клуба он провел 36 матчей и забил 11 мячей.
Напомним, что Аршавин в марте стал игроком "Кайрата". Соглашение с футболистом было подписано по схеме "1+1".
Ранее Аршавин выступал за санкт-петербургский "Зенит", лондонский "Арсенал" и краснодарскую "Кубань". В составе "Зенита" он стал трехкратным чемпионом России, дважды становился серебряным призером турнира, по разу выигрывал Кубок и Суперкубок УЕФА, Суперкубок России и Кубок премьер-лиги. С 2002 по 2012 годы форвард сыграл 75 матчей и забил 17 голов за сборную России, был ее капитаном, в 2008 году вместе с ней завоевал бронзу чемпионата Европы.
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