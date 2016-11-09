ФК "Кайрат" продлил контракт с Андреем Аршавиным

Автор:
ФК "Кайрат" продлил контракт с Андреем Аршавиным

Российский полузащитник Андрей Аршавин продлил контракт с "Кайратом", передает Vesti.kz.

Новое соглашение 35-летнего футболиста с "Кайратом" рассчитано до конца сезона-2017. Прежний контракт теряет юридическую силу в конце декабря 2016 года.

В "Кайрате" Аршавин играет с марта 2016 года, куда на правах свободного агента перешел из "Кубани". В составе алматинского клуба он провел 36 матчей и забил 11 мячей.

Напомним, что Аршавин в марте стал игроком "Кайрата". Соглашение с футболистом было подписано по схеме "1+1".

Ранее Аршавин выступал за санкт-петербургский "Зенит", лондонский "Арсенал" и краснодарскую "Кубань". В составе "Зенита" он стал трехкратным чемпионом России, дважды становился серебряным призером турнира, по разу выигрывал Кубок и Суперкубок УЕФА, Суперкубок России и Кубок премьер-лиги. С 2002 по 2012 годы форвард сыграл 75 матчей и забил 17 голов за сборную России, был ее капитаном, в 2008 году вместе с ней завоевал бронзу чемпионата Европы.

Теги: , ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
06.11.2016, 13:36
  
Актюбинцы прощаются с Васильевым 5
02.11.2016, 21:36
  
Самат Смаков готов судиться с ФК «Актобе» из-за разглашения зарплаты 18
02.11.2016, 20:21
  
«Актобе» потерпел 14-е поражение и завершил чемпионат с антирекордами 2
31.10.2016, 15:04
  
Стало известно какую зарплату получают игроки ФК "Актобе" 10
28.10.2016, 15:26
  
Президент ФФК Ерлан Кожагапанов подал в отставку 1
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
Просмотр фильмов: монитор и/или телевизор?
Женщина родила во дворе роддома в Костанайской области
В РК могут запретить свободные полеты дронов 13
Антикоррупционщики вышли на главу облспорта с вопросами о "договорняке" и финансировании "Актобе" 2
​Пенсионер взыскал алименты на свое содержание со своих сыновей в Астане 13
В Астане ​25-тысячному новорожденному подарили автокресло
Вакцинацию для детей предложили сделать обязательной 8
72 года составила средняя продолжительность жизни казахстанца 2
В Актобе выбирали юные таланты
Казахстанцы претендуют на звание самой изобретательной нации 3