Женщина родила во дворе роддома в Костанайской области

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Женщина родила во дворе роддома в Костанайской области

Ребенок родился здоровым.

В Костанайской области в городе Рудном женщина из поселка Качар родила во дворе роддома, передает Qostanay.TV.

"Роддома в Качаре нет, поэтому мы рожаем в роддоме Рудного. Когда начались схватки, мы с местной медсестрой решили, что ехать на автомобиле скорой помощи не будем - можно потерять драгоценное время. Приняли решение добираться своим ходом, на легковушке - так быстрее. Ехали минут двадцать-тридцать. Болтанка по нашей убитой трассе была страшная! Плюс ко всему - снег выпал. Наверное, меня растрясло немного", - рассказала роженица.

По словам женщины, сразу по приезде машину окружили медики. Плод уже показался, и они приняли решение принимать роды на месте - прямо в салоне автомобиля.

"Честно говоря, я смутно помню происходившее. В памяти остались обрывки. Сразу после родов меня быстро погрузили на каталку", - поделилась женщина.

Роды прошли благополучно. Ребенок родился здоровым. Маму с сыном уже выписали домой.

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