72 года составила средняя продолжительность жизни казахстанца

Автор:
72 года составила средняя продолжительность жизни казахстанца

Это отметил ходе очередного заседания правительства РК Премьер-министр Бакытжан Сагинтаев.

Материнская смертность снизилась в 5 раз, детская смертность в 3 раза, передает корреспондент BNews.kz.

«В Казахстан люди приезжают для лечения. За 8 месяцев 2016 года число иностранцев, прибывших для лечения, превысило 7,5 тысяч человек. Конкретная цель реализованных мер - это увеличение средней продолжительности жизни населения, которая уже достигла 72 лет, в первые годы независимости - в 1991 году продолжительность жизни была 67 лет. За 25 лет мы увеличили среднюю продолжительность жизни на 5 лет. Вместе с тем, материнская смертность снизилась в 5 раз, детская смертность в 3 раза. Это очень большое достижение», - подчеркнул Сагинтаев.

«Система здравоохранения важная сфера, касающаяся каждого человека. Доступность медицинских услуг и качество находится на постоянном контроле Главы государства. За годы независимости в стране на государственные средства построено свыше 1300 объектов здравоохранения, в том числе до конца года будет построено 350 поликлиник и врачебных амбулаторий», - сообщил Б.Сагинтаев.

Премьер-министр отметил, что по поручению Главы государства во всех регионах открыты отделения кардиохирургического лечения, также в Казахстане впервые начали делать сложные операции на сердце и мозг, которые раньше не делались.

Теги: ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
08.11.2016, 11:27
  
Казахстанцы претендуют на звание самой изобретательной нации
02.11.2016, 14:54
  
Какие смартфоны выбирают казахстанцы? 5
07.10.2016, 12:23
  
В эпицентре урагана "Мэтью" во Флориде оказались казахстанцы, МИД обещает им помочь
22.08.2016, 10:49
  
Продолжительность жизни казахстанцев увеличилась до 72 лет 7
21.08.2016, 10:38
  
Казахстан покинет тройку в медальном зачете турнира боксеров на Олимпиаде
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
В Актобе выбирали юные таланты
Казахстанцы претендуют на звание самой изобретательной нации
Шымкентского Хатико поместили в приют
Муж Жанны Фриске сменил фамилию в Алматы
272 человека в Актобе ждут донорские почки, сердце, печень и легкое 7
Антикоррупционщики проверяют финансы ФК "Актобе" и связь с букмекерской конторой
Актюбинцы прощаются с Васильевым 5
Детский сад для взрослых открылся в Актау 2
Прославившемуся в Сети мальчику из Уральска подарили велосипед
Покоривший инстаграм вайнер из Кыргызстана рассказал, как заслужил похвалу от Тимати и Галустяна