72 года составила средняя продолжительность жизни казахстанца

Это отметил ходе очередного заседания правительства РК Премьер-министр Бакытжан Сагинтаев.

Материнская смертность снизилась в 5 раз, детская смертность в 3 раза, передает корреспондент BNews.kz.

«В Казахстан люди приезжают для лечения. За 8 месяцев 2016 года число иностранцев, прибывших для лечения, превысило 7,5 тысяч человек. Конкретная цель реализованных мер - это увеличение средней продолжительности жизни населения, которая уже достигла 72 лет, в первые годы независимости - в 1991 году продолжительность жизни была 67 лет. За 25 лет мы увеличили среднюю продолжительность жизни на 5 лет. Вместе с тем, материнская смертность снизилась в 5 раз, детская смертность в 3 раза. Это очень большое достижение», - подчеркнул Сагинтаев .

« Система здравоохранения важная сфера, касающаяся каждого человека. Доступность медицинских услуг и качество находится на постоянном контроле Главы государства. За годы независимости в стране на государственные средства построено свыше 1300 объектов здравоохранения, в том числе до конца года будет построено 350 поликлиник и врачебных амбулаторий», - сообщил Б.Сагинтаев.