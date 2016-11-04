12-летний мальчик из Уральска, с неимоверным упорством тянущий канат, растрогал казахстанцев

Казахстанцы восхищены упорством и стойкостью 12-летнего Айбатыра Мырзабаева, который участвовал в спортивной программе «Я чемпион», передает BNews.kz. Мальчик в соревнованиях по перетягиванию каната буквально вытянул свою команду.

В соревнованиях по перетягиванию каната команде из Западно-Казахстанской области противостояла команда из Актобе. Айбатыр Мырзабаев проявил чемпионские качества. Видеокамера была прикована к выступлению одного единственного игрока.

Впервые в истории проекта в конкурсе была объявлена ничья. Айбатыру Мырзабаеву в этом конкурсе помогал родной брат - 14-летний Айжарык.

Спортсмены живут в поселке Чижа Таскалинского района Западно-Казахстанской области.

По словам Айбатыра, он занимается футболом и борьбой. Кроме него, в семье - еще три мальчика, он самый младший.

Многие зрители и пользователи Казнета признались, что они сопереживали за команду и плакали вместе с мальчиком.

«Это достойно уважения. Если ребенок с ранних лет проявляет твердость духа и упорство, он добьется больших успехов в жизни. Я до глубины души поражена поступком Айбатыра», - говорит жительница Уральска Айдана Мауленкызы.

Игры «Я - Чемпион» проходят в Северо-Казахстанской области. В ней участвует 16 команд из 14 регионов Казахстана и городов Астана и Алматы. Ребята соревнуются друг с другом в эстафетах на скорость, ловкость и выносливость.