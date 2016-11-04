​У каждого здания в Актобе будет свой сайт

Наведя смартфон на табличку с QR-кодом актюбинцы смогут перейти на сайт и узнать информацию о доме, в котором живут.

В Актобе начали устанавливать новые аншлаги с названиями улиц и нумерацией зданий. На них указаны новые почтовые индексы и размещен QR-код. Проект по присвоению индивидуальных сайтов всем зданиям запустила "Казпочта" совместно с акиматом города Актобе.

Новые почтовые индексы это идентификация каждого строения на территории Казахстана уникальными буквенно-цифровыми почтовыми индексами. Новый индекс состоит из семи символов: первый означает область или город, следующие два - район, остальные четыре - здание, то есть, улицу и номер строения.

"На данных сайтах жители домов смогут узнать контактные данные обслуживающих организаций, КСК, оплачивать коммунальные услуги и штрафы, размещать объявления, отправлять электронные обращения в акимат, а также обсудить с соседями интересующие вопросы", - сообщили в пресс-службе городского акимата.

Чтобы зайти на сайт своего дома, жителю нужно зайти на сайт www.post.kz и нажать на ссылку "Новые почтовые индексы". В строке поиска ввести адрес дома. Появится окошко: "Открыть сайт строения". Далее можно будет бесплатно зарегистрироваться на сайте здания либо ввести свой логин и пароль в блоке "Пользователь". После авторизации надо подтвердить, что вы проживаете именно в этом доме. Для этого следует нажать на "Получить роль жителя".

Также на аншлаге каждого дома, кроме названия улицы и индекса, размещается QR-код,.

QR-код - двумерный штрихкод, определяемый камерой смартфона. Сканировать QR-код можно при наведении на него с помощью сторонних мобильных приложений для смартфона, которые можно скачать на AppStore и GooglePlay.

На сегодня установлены аншлаги на зданиях по улицам Т.Ахтанова, И. Алтынсарина, Шернияза. Полностью аншлаги с QR-кодом установлены в новом микрорайоне "Нур-Актобе".

Такие аншлаги в ноябре установят по пр. Абулхаир хана, А. Молдагуловой, Абая, улицах Бр. Жубановых, Ш. Калдаякова, Тлеу батыра, Маресьева.

В настоящее время сайты наполняются информацией. Всю необходимую информацию на сайте будет заполнять администрация КСК, управляющая компания и акимат.

Нововведение в свою очередь, поможет почтальонам, полицейским, коммунальным службам, службе скорой помощи, жителям, гостям города и др.