Через 3 года в первый класс пойдут все шестилетние дети

С сентября на обновленное содержание образования перешли все первые классы страны. Об этом в ходе пресс-конференции в СЦК сообщила заместитель директора департамента дошкольного и среднего образования МОН РК Зейнеп Максутова, передает МИА "Казинформ".

«Начиная с 2019 года, у нас дети пойдут с 6-летнего возраста. Суть 12-летнего обучения состоит во внедрение единой типовой образовательной программы для предшкольной подготовки, то есть вводится «нулевой» класс для детей с 5-ти или 6-летнего возраста.

Схема 12-летнего образования вводится по принципу «нулевой класс плюс 11 классов». Переход всех классов на обновленное содержание образования будет завершен в 2020 году», - проинформировала Максутова.

Представитель МОН РК уточнила, что новая система образования будет внедряться поэтапно в Казахстане. «Вторые, пятые, седьмые классы у нас будут внедряться с 2017-2018 учебного года. С 2018-2019 годы перейдут 3, 6, 8,10 классы и в 2019 году - 4,9,11 классы. То есть поэтапно перейдут на обновленное содержание образования», - сообщила представитель МОН РК.

Позже Максутова, отвечая на вопросы журналистов, уточнила, что в этом году обновленное содержание образования внедрено во всех первых классах страны. «В программу начальных классов включены такие предметы, как IT-технология, естествознание, которые дают основу научным знаниям: химии, физики, биологии, а также по предмету "Познание мира". Кроме того, внедрен интегрированный предмет - художественный труд», - добавила спикер.

В настоящее время, по ее словам, утвержден перечень учебников и учебно-методических комплексов, которые прошли все необходимые экспертизы. На данный момент их уже приобрели все местные исполнительные органы организации образования на своевременной основе.

«В рамках обновленной программы будут формироваться базовые навыки чтения письма, математическая, культурная и гражданская грамотность, научные знания. Вместе с обновленным содержанием будет осуществляться переход на пятидневную учебную неделю», - пояснила спикер.