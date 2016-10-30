В Алматы 200 человек в костюмах к Хэллоуину пробежали по лестницам

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В Алматы 200 человек в костюмах к Хэллоуину пробежали по лестницам

В Алматы 200 человек в костюмах к Хэллоуину пробежали по лестницам, пишет zakon.kz

Вечером 29 октября в жилом комплексе «Шахристан» провели второй «Вертикальный забег» от «Алматы Марафона». В забеге приняли участие 200 человек, которые пришли в разных костюмах, в честь празднования Хэллоуина.

Второй год подряд любители бега пробуют себя в вертикальном забеге. В этом году, кроме 400 ступеней, их еще ждали игры света и теней, а также леденящее звуковое сопровождении в стиле хоррор.

Участникам пришлось взбираться на крышу 15-этажного здания, преодолев 400 ступеней. На крыше высотки участников ждали призы, прекрасный вид на город, угощения и конкурсы на лучший наряд к Хэллоуину.

Победители, занявшие первые три места, награждались в трех возрастных категориях медалями и денежными сертификатами на 5, 10 и 15 тысяч тенге, а также призами от организаторов.

Самый лучший результат среди женщин показала Екатерина Храмова – 1 минута 40 секунд, у мужчин самым быстрым оказался Ержан Джанарыстанов с результатом 1 минута 6 секунд. С результатами всех участников Вертикального забега можно ознакомиться на сайте «Алматы Марафона».

«Необычный формат проведения Вертикального забега вызвал массу положительных эмоций у участников: среди любителей бега огромное количество людей не только с отменным физическим здоровьем, но и отличным чувством юмора. Мы видим, что с каждым проведенным забегом последователей активного образа жизни становится все больше. На наш взгляд, именно так, как сегодня, должен проходить досуг казахстанцев – активно, интересно и с пользой для здоровья», — отмечает директор «Алматы Марафона» Салтанат Казыбаева.

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