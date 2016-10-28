Молочную продукцию завода «Вимм-Билль-Данн» изымают из продажи из-за вируса ящура

Как сообщает ряд СМИ, из-за вспышки ящура Роспотребнадзор распорядился изъять из оборота молочную продукцию, произведенную на комбинате «дочки» «Вимм-Билль-Данна».

Управление Роспотребнадзора по Москве направило письмо крупнейшим ритейлерам и попросило изъять из оборота почти 4000 тонны молочной продукции, сообщает газета «Ведомости».

Роспотребнадзор распорядился изъять из оборота молочную продукцию, произведенную на комбинате «Юрьев Польский» во Владимирской области. Предприятие является филиалом АО «Холдинговой компании «Ополье», входящей в холдинг «Вимм-Билль-Данн», который, в свою очередь, принадлежит PepsiCo, сообщает РБК.

Под запрет попали кефир, отборное, питьевое и пастеризованное молоко, а также простокваша во всех типах упаковок. Как уточнила РБК пресс-служба PepsiCo, из торговли изымается молоко, кефир и простокваша под маркой «Домик в деревне», широкий спектр продукции под ТМ «Ополье», а также кефир, йогурт, молоко, простокваша под собственными торговыми марками сетей Billa, «Каждый день» и «Лакомо».

Министерство сельского хозяйства Казахстана 25 октября ввело ограничение на ввоз российского мяса и молока из-за вспышки ящура. При этом запрет на ввоз касается говядины, свинины, баранины, молочных продуктов и всех непищевых изделий, и сырья.