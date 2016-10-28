​Роженицу после клинической смерти и комы выписали в Актобе

23-летняя Тамара Горецкая родила девочку, ее назвали Ритой. У женщины были больные почки, это ухудшило ее состояние, сообщает корреспондент "Диапазона".

Тамара Горецкая попала в областную больницу 16 сентября, на 8 месяце беременности. Как рассказывает замглавврача по родовспоможению областной больницы Владимир Авраменко, у нее были проблемы с почками и отеки. Врач на участке предупредила: если будет болеть голова, отеки усилятся, надо вызывать скорую. Но Тамара обратилась поздно. 11 сентября она с родными поехала на свадьбу в Эмбу. По возвращении обратилась к врачам, пила таблетки, а спустя 5 дней у нее произошел приступ. Отеки были такие, что она не могла надеть обувь 40-го размера. Супруг вызвал скорую.

«К нам ее привезли уже в коме, - говорит Владимир Авраменко. - При этом женщина была буйной. Сейчас она этого не помнит. Мы сделали наркоз, кесарево сечение, родилась девочка весом 1,5 кило, но надо было спасать маму. У женщины произошел отек мозга, а там все важные центры- дыхательные, двигательные. На фоне этого отека произошла остановка сердца. Женщина пережила клиническую смерть. 16 дней она была в коме, прогнозы были неутешительные, но она вышла. Клиническая смерть длилась 5 минут. Если минутой больше, человек умирает. Сердце без кислорода живет всего 5 минут».

«Сейчас я ничего не помню, - улыбается Тамара. - Когда очнулась, мне сказали, родилась девочка. Все, что помню, что была беременной. Оказывается, 16 дней прошло. В коме, когда была, мне снилось, что нахожусь в какой-то трубе. В высоте что-то белое. Я карабкаюсь, а добраться туда не могу. Это и было состоянием клинической смерти».

«Пока Тамара лежала в коме, мы заходили к ней, говорили, но она не реагировала, - рассказывает тетя Тамары Рита. - Через 16 дней только от нее уехали, ночью нам звонят: Тамара пришла в себя! Это было чудом. Спасибо врачам, они сделали невозможное».

Тамара Горецкая пролежала в роддоме 41 день. Придя в себя после комы, она не могла ходить, не работали руки. Пришлось всему учиться заново. Сегодня Тамару выписали, но уже на следующей неделе она должна лечь в больницу снова, в отделении неврологии ей будут помогать восстанавливаться.

Дочка Рита за 40 дней хорошо набрала в весе, пока мама будет лечиться, за ней будет ухаживать бабушка.

«Мы все дни ходили в церковь молились, - говорит мама Тамары. Снились покойные родственники, они отворачивались от Риты, и я верила, что ее спасут. Спасибо реаниматологам, которые смогли завести ее сердце. Моя дочь родилась во второй раз, вместе с внучкой».