Сазды станет обустроенной зоной отдыха для актюбинцев

В Актюбинской области реконструируют водохранилища. Это необходимо для увеличения площади орошаемых земель и полива зеленых насаждений в Актобе.

"Некоторые элементы гидросооружения, износившиеся за 49 лет эксплуатации, будут реконструироваться. Кроме того, емкость водохранилища увеличат на 1,5 млн. кубических метров. В результате, оросительная способность водохранилища увеличится с 400 га. до 1 000 га. Излишки воды будут сбрасываться в реку Сазды, что, в том числе, решит проблему регулярного полива зеленых насаждений, цветников и газонов в городе, без расхода питьевой воды", - сообщил начальник Актюбинского филиала РГП «Казводхоз» Бекзат Наметов.

Аким области поручил местным исполнительным органам при реализации проекта, заранее продумать где будут обустроены зоны отдыха для актюбинцев.

Также, планируется построить 11 километровый водоотвод, который соединит Сазды с Актюбинским водохранилищем. Через водоотвод излишки воды будут поступать в реку и, с обустройством дополнительных водоводов, использоваться для ухода за зелеными насаждениями областного центра.

В Актобе насчитывается 23 сквера, 7,8 га. газонов, 16 тыс. кв. м. цветников, 487 погонных метров живой изгороди, обслуживаются более 27 тыс. деревьев. Ожидается, что с реконструкцией Саздинского и Актюбинского водохранилищ все вышеперечисленные объекты в полной мере будут обеспечены поливной водой. Кроме того, увеличится площадь орошаемых земель садоводческих коллективов и крестьянских хозяйств.