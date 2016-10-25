Умер легендарный казахстанский волейболист Жанбекхан Саурамбаев

Автор:
Умер легендарный казахстанский волейболист Жанбекхан Саурамбаев

Гражданская панихида состоится 27 октября в Алматы.

В возрасте 76 лет ушел из жизни легендарный казахстанский и советский волейболист, заслуженный мастер спорта СССР и Республики Казахстан Жанбекхан Саурамбаев, передает Today.kz.

В начале спортивной карьеры он был капитаном прославленного алматинского клуба "Буревестник", где стал чемпионом Советского Союза и двукратным победителем Кубка Европейских чемпионов.

Ко всему этому, Саурамбаев успешно выступал в составе сборной СССР, с которой выиграл чемпионат Европы, стал обладателем Кубка мира и бронзовым призером чемпионата мира.

Завершив игровую карьеру в 1972 году, он стал успешным волейбольным тренером, работал в Кувейте и Казахстане. Благодаря тренерским навыкам впервые вывел паралимпийскую сборную Казахстана на мировую спортивную арену.

Жанбекхан Саурамбаев более 40 лет работал в Архитектурно-строительном институте и Казахском политехническом институте, где занимал должность заведующего кафедрой физического воспитания.

Известный волейболист неоднократно был отмечен государственными наградами.

Гражданская панихида состоится 27 октября в Алматы во Дворце спорта имени Балуана Шолака с 10:00 до 12:00.

Теги: , ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
24.10.2016, 15:12
  
В алматинском зоопарке погиб 6-летний гепард 1
22.10.2016, 16:54
  
В Астане от отравления угарным газом погибли трое детей
22.10.2016, 13:31
  
Казахстанцы погибли в аварии в России
17.10.2016, 09:43
  
Дело баскетболиста Нанаева будет контролировать глава МВД и генпрокурор РК
15.10.2016, 15:11
  
Преподаватель физкультуры погиб в ДТП
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
8 лучших сборных мира по крикету будут застрахованы от терроризма в Казахстане
Казахтелеком дарит подарки своим абонентам 4
Раритетный Pepsi из СССР выставил на продажу казахстанский коллекционер 1
Сапарбаева задели слова о госдолге правительства 4
В МИД РК опровергли информацию о гибели казахстанцев на Ямале
Троечники, обучающиеся рабочим специальностям, тоже будут получать стипендии 1
Исследование: Мужчины в Казахстане подвергаются насилию
Ислам не обязывает несовершеннолетних девочек носить платок 2
Казахстан снова предложили переименовать 8
Актюбинцев приглашают на ярмарку вакансий