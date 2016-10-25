Умер легендарный казахстанский волейболист Жанбекхан Саурамбаев

Гражданская панихида состоится 27 октября в Алматы.
В возрасте 76 лет ушел из жизни легендарный казахстанский и советский волейболист, заслуженный мастер спорта СССР и Республики Казахстан Жанбекхан Саурамбаев, передает Today.kz.
В начале спортивной карьеры он был капитаном прославленного алматинского клуба "Буревестник", где стал чемпионом Советского Союза и двукратным победителем Кубка Европейских чемпионов.
Ко всему этому, Саурамбаев успешно выступал в составе сборной СССР, с которой выиграл чемпионат Европы, стал обладателем Кубка мира и бронзовым призером чемпионата мира.
Завершив игровую карьеру в 1972 году, он стал успешным волейбольным тренером, работал в Кувейте и Казахстане. Благодаря тренерским навыкам впервые вывел паралимпийскую сборную Казахстана на мировую спортивную арену.
Жанбекхан Саурамбаев более 40 лет работал в Архитектурно-строительном институте и Казахском политехническом институте, где занимал должность заведующего кафедрой физического воспитания.
Известный волейболист неоднократно был отмечен государственными наградами.
Гражданская панихида состоится 27 октября в Алматы во Дворце спорта имени Балуана Шолака с 10:00 до 12:00.
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