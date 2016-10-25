8 лучших сборных мира по крикету будут застрахованы от терроризма в Казахстане

Организаторы решили застраховать грандиозное событие от всевозможных последствий терроризма, где в роли перестраховщика одна из казахстанских страховых компаний, передает BNews.kz.

Запланированный чемпионат по крикету «ICC Champions Trophy» состоится в Англии и Уэльсе в период с 1 до 18 июня 2017 года.

Все больше по миру страхуются места большого скопления людей, такие как торговые центры, театры, стадионы, арены. Страхуются чемпионаты, соревнования, концерты, на которых собираются десятки тысяч людей.

«Запланированный чемпионат по крикету «ICC Champions Trophy» состоится в Англии и Уэльсе в период с 1 до 18 июня 2017 года. Это будет 8-й ежегодный турнир, в котором примут участие восемь лучших команд из Англии, Австралии, Индии, Южной Африки, Новой Зеландии, Шри-Ланки, Бангладеш и Пакистана. Организаторы решили застраховать грандиозное событие от всевозможных последствий терроризма, где СК «Евразия» участвует в роли перестраховщика», - говорится в сообщении пресс-службы СК «Евразия».

Страховая сумма составит почти 10 млрд тенге. По договору перестрахования будут покрываться риски терроризма, включающие возмещение расходов на проведение матчей, рекламу, спонсорство, потерю прибыли, связанную с переносом или отменой события.