Исследование: Мужчины в Казахстане подвергаются насилию

Более 2% казахстанцев считают, что в стране есть проблема насилия над мужчинами, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на гендерное исследование общественного фонда «Институт равных прав и равных возможностей Казахстана».
Большинство опрошенных в рамках гендерного исследования отметили, что чаще всего жертвами насилия становятся женщины и их дети. Однако 2% казахстанцев выразили мнение, что и мужчины подвергаются насилию.
«Насилие осуществляется чаще всего по отношению только к детям, так ответили 13,3% респондентов. По-прежнему отрицается факт насилия над мужчинами, только 2,8% указали, что это есть. Респонденты Семея (10,8%) более часто указывали, что насилию подвергаются и мужчины. Проблему насилия над мужчинами озвучило всего 5,2% опрошенных людей в возрасте 18-30 лет», - сообщили исследователи.
В результате опроса эксперты также определили, какой вид насилия распространен в Казахстане больше других.
«По мнению большинства опрошенных, наиболее распространенными формами являются физическое насилие (66,5%), психологическое (57,7%), сексуальное (45,9%). Только 19,8% респондентов указали экономическое насилие. Сельчане в большей степени отмечают распространенность физического и сексуального насилия, в отличие от горожан, которые выделяют, помимо физического, распространенность психологического насилия», - говорится в отчете.
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