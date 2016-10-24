Исследование: Мужчины в Казахстане подвергаются насилию

Более 2% казахстанцев считают, что в стране есть проблема насилия над мужчинами, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на гендерное исследование общественного фонда «Институт равных прав и равных возможностей Казахстана».

Большинство опрошенных в рамках гендерного исследования отметили, что чаще всего жертвами насилия становятся женщины и их дети. Однако 2% казахстанцев выразили мнение, что и мужчины подвергаются насилию.