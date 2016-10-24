Актюбинцев приглашают на ярмарку вакансий

Завтра, 25 октября в 10.00, в Доме дружбы пройдет ярмарка вакансий.

На ярмарку вакансий приглашают безработных, граждан из малообеспеченных семей, молодежь, людей с ограниченными возможностями и самозанятых актюбинцев, сообщили в центре занятости.

Ярмарка состоится 25 октября в 10.00 в здании Дома дружбы по пр. Санкибай батыра, 20А. Контактные телефоны: 51-87-45, 90-72-89.