Задержанного на центральном рынке в Актобе подозревают в терроризме

28 сентября. Спецназ задержал людей на колхозном рынке. //Фото zello.aktobe.

ДВД сообщил о результатах проверки после задержания людей на центральном рынке 28 сентября.

Как сообщает ДВД, один из задержанных подозревается в пропаганде терроризма. Его арестовали на 2 месяцев с санкции суда и отправили в СИЗО.

При досмотре другого подозреваемого полицейские обнаружили «Айфон 5», украденный у жительницы Актобе полгода назад.

По данным полиции, многие из задержанных людей занимаются продажей мобильных телефонов в неположенных местах. Их привлекли к административной ответственности. Остальных после выяснения обстоятельств отпустили.

Напомним, 28 сентября полицейские задержали около десяти человек на центральном рынке. На месте происшествия были слышны выстрелы. Позже в ДВД объяснили, что пресекли групповую драку. Также отметили, что полицейские не применяли оружие и спецсредства, а у задержанных не обнаружили холодного и огнестрельного оружия.