В МВД готовы уволить всех полицейских, чтобы искоренить коррупцию

Поборы на дорогах полицейскими возникают из-за их маленькой зарплаты и неустроенного быта.

Министр внутренних дел РК Калмуханбет Касымов в ходе парламентских слушаний на тему состояния и проблем правового регулирования в сфере дорожного движения отметил, что сегодня ведомство ищет пути решения проблемы незаконных поборов на дорогах сотрудниками ДПС, передает Zakon.kz.

«Дорожно-патрульная служба (ДПС) самая многочисленная - 12 тысяч полицейских. Естественно, мы со службой собственной безопасности проводим проверки их деятельности и, действительно, выявляется много коррупционных фактов со стороны этой службы. Наряду с этим, антикоррупционная служба, то есть финансовая полиция, проводит работу. Есть (коррупция – Прим.), мы признаем это, мы проводим большую работу, жесткий подбор к личному составу, ежедневный контроль», - сказал он, отвечая депутату на вопросу о том, что делается для снижения уровня коррумпированности среди сотрудников ДПС.

По его словам, в настоящее время министерство вводит технические средства - видеорегистраторы - для осуществления контроля за сотрудниками ДПС.

«Мы хотели бы, чтобы на 100% наши полицейские были обеспечены видеорегистраторами, чтобы мы постоянно видели, как он занимается, как он общается с нарушителями. Запретить им вообще вступать в контакт с любым правонарушителем, с любым водителем с неработающим видеорегистратором. Более того, мы технически хотим сделать так, чтобы вот это изображение передавалось в центр, и мы могли все время наблюдать за нашим полицейским», - подчеркнул Касымов .

При этом он отметил, что на сложившуюся ситуацию с коррумпированностью ДПС влияет низкая зарплата сотрудников, поэтому этот вопрос намерены в ведомстве также решить.

«Конечно, еще один вопрос - это социальный блок, это заработная плата, конечно, низкая. Мы сейчас занимаемся этим вопросом. Я, когда бюджет утверждали, докладывал на вопрос депутатов, что мы смогли в позапрошлом году решить вопрос по аренде жилья только для оперативно-следственных служб и должны были в 2016-2015 году перейти на оплату арендного жилья для полицейских патрульно-постовой службы, но нехватка бюджета не позволила нам этот вопрос решить. В основном это молодежь, не имеющая жилья, поэтому мы обращаемся сейчас к акимам городов для того, чтобы построить общежития, хотя бы жильем обеспечить. Хочу сказать, что не взирая на все это, мы будем жестко принимать меры по прекращению всех коррупционных проявлений в этой службе», - заявил министр.

По его словам, министерство готово последовать примеру Грузии в реформировании службы ДПС.

«В Грузию ездили мы, неоднократно наши сотрудники ездили. Там они сделали что - просто уволили всех полицейских, в два раза подняли зарплату и снова набрали. Пожалуйста! Мы готовы на это пойти! Понятно, все говорят, давайте, сделайте полицию как в Германии, Америке. Изучали мы весь этот опыт, но, я думаю, что если мы обеспечим зарплатой и техникой, и возможностями также как германских или американских полицейских, то мы получим такие же результаты», - заключил Касымов.