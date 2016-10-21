В МВД готовы уволить всех полицейских, чтобы искоренить коррупцию

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В МВД готовы уволить всех полицейских, чтобы искоренить коррупцию

Поборы на дорогах полицейскими возникают из-за их маленькой зарплаты и неустроенного быта.

Министр внутренних дел РК Калмуханбет Касымов в ходе парламентских слушаний на тему состояния и проблем правового регулирования в сфере дорожного движения отметил, что сегодня ведомство ищет пути решения проблемы незаконных поборов на дорогах сотрудниками ДПС, передает Zakon.kz.

«Дорожно-патрульная служба (ДПС) самая многочисленная - 12 тысяч полицейских. Естественно, мы со службой собственной безопасности проводим проверки их деятельности и, действительно, выявляется много коррупционных фактов со стороны этой службы. Наряду с этим, антикоррупционная служба, то есть финансовая полиция, проводит работу. Есть (коррупция – Прим.), мы признаем это, мы проводим большую работу, жесткий подбор к личному составу, ежедневный контроль», - сказал он, отвечая депутату на вопросу о том, что делается для снижения уровня коррумпированности среди сотрудников ДПС.

По его словам, в настоящее время министерство вводит технические средства - видеорегистраторы - для осуществления контроля за сотрудниками ДПС.

«Мы хотели бы, чтобы на 100% наши полицейские были обеспечены видеорегистраторами, чтобы мы постоянно видели, как он занимается, как он общается с нарушителями. Запретить им вообще вступать в контакт с любым правонарушителем, с любым водителем с неработающим видеорегистратором. Более того, мы технически хотим сделать так, чтобы вот это изображение передавалось в центр, и мы могли все время наблюдать за нашим полицейским», - подчеркнул Касымов.

При этом он отметил, что на сложившуюся ситуацию с коррумпированностью ДПС влияет низкая зарплата сотрудников, поэтому этот вопрос намерены в ведомстве также решить.

«Конечно, еще один вопрос - это социальный блок, это заработная плата, конечно, низкая. Мы сейчас занимаемся этим вопросом. Я, когда бюджет утверждали, докладывал на вопрос депутатов, что мы смогли в позапрошлом году решить вопрос по аренде жилья только для оперативно-следственных служб и должны были в 2016-2015 году перейти на оплату арендного жилья для полицейских патрульно-постовой службы, но нехватка бюджета не позволила нам этот вопрос решить. В основном это молодежь, не имеющая жилья, поэтому мы обращаемся сейчас к акимам городов для того, чтобы построить общежития, хотя бы жильем обеспечить. Хочу сказать, что не взирая на все это, мы будем жестко принимать меры по прекращению всех коррупционных проявлений в этой службе», - заявил министр.

По его словам, министерство готово последовать примеру Грузии в реформировании службы ДПС.

«В Грузию ездили мы, неоднократно наши сотрудники ездили. Там они сделали что - просто уволили всех полицейских, в два раза подняли зарплату и снова набрали. Пожалуйста! Мы готовы на это пойти! Понятно, все говорят, давайте, сделайте полицию как в Германии, Америке. Изучали мы весь этот опыт, но, я думаю, что если мы обеспечим зарплатой и техникой, и возможностями также как германских или американских полицейских, то мы получим такие же результаты», - заключил Касымов.

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Все комментарии (6):
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фото пользователя Tony Montana
Tony Montana
Вообще всех, или голова рыбки все же останется? А в общем да, идея хорошая )))
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21.10.2016, 16:21
фото пользователя taxsist2
taxsist2
готовы и уволить разные вещиfellow
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21.10.2016, 16:32
фото пользователя Keks1
Keks1
И сколько миллиардов тенге нужно выделить для борьбы с коррупцией? Сумму, необходимую для борьбы с терроризмом озвучивали.smile
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21.10.2016, 16:42
фото пользователя ферзя
ферзя
Конечно мои предложения более радикальны, но поднятие зарплаты решит конечно много вопросов но не коренные. А корень всего зла в системе руководства. И начинать надо прежде всего с министра. Не думаю что  было бы желание, он не разобрался бы в узком кругу своего министерства. Начиная от назначения до других вопросов контроля. Их проверки приезжают вечно голодные, и требуют не малых средств с низовых подразделений,  чтоб их устроить в гостиницу и обеспечить едой царского ассортимента. на все это сбрасываются сотрудники. А если люди расстаются со средствами не в пользу семьи, то он непременно захочет их возвернуть. При этом, тот кто не дает из принципиальных побуждений становится врагом не только руководству но против него настраивают коллектив. Есть еще сбрасывания за отчеты, Как их называют условно - вторая часть. За принципиальность по второй части на меня начались гонения, комиссии и проверки.
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21.10.2016, 16:58
фото пользователя ферзя
ферзя
Дошло до того, что начал собирать со своей зарплаты но с маленькой поправкой что это все отправлю через Акорду. Только тогда узнав мне позвонили с Астаны и пообещали впредь не давать поводов. Но с должностью руководителя я ушел и больше не соглашался. Из подтяжка удар пришел во время президентской аттестации и если б не простые люди, что вступились собрав кучу подписей я бы наверно не дослужил. Где то в глубине души я понимаю руководителей. Им надо отдавать намного больше зарплаты а где брать?  Вот этим министерским вроде и командировочные дают, а нет наровят за чей то счет и это уже много лет как положняк. Просто аппетиты каждый раз выше. Чтоб низы не брали. нужно чтоб верхи были принципиальными. 
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21.10.2016, 17:05
фото пользователя ферзя
ферзя
Само назначение руководителей образно говоря разбавлено, что бы не кто не догадался. Толкают иной раз и честных, чтоб если что показывать как в зоопарке. Но в основном руководители полиции в общем состоятельные и с огромными связями. И он чтоб возвернуть затраченное тоже окружает себя такими же, но тоже с разбавлением. ведь кто то должен все ж работать. В конечном итоге эта пирамида доходит до сержантов, мелкий контингент исполнителей. От них не чего не зависит. Вот они, в основном и обеспечивают всю цепочку пирамиды. А как? За зарплату что ли? Вот и берут. Видовал конечно тех кто не берет, их должны держать так как кто то работать то должен. В каждом подразделении ты должен быть либо лошадью что за всех тащит либо задолизом к которым и иное отношение и поблажки. 
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21.10.2016, 17:18
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