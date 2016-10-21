​Сотрудники тубдиспансера в Актобе жалуются на невыдачу зарплаты

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​Сотрудники тубдиспансера в Актобе жалуются на невыдачу зарплаты

Фото uralpolit.

Как сообщили «Диапазону» работники областного тубдиспансера, в этом году они то и дело получают зарплату с задержкой. За сентябрь зарплату не выдали до сих пор.

«У нас дети, кредиты. 20 октября нас в очередной раз попросили подождать. Сколько это будет продолжаться?» - говорят медработники.

Главврач учреждения Ерлан Татимов подтвердил, что зарплату действительно задерживают.

«Если денег нет, что я могу сделать? Позавчера я собрал всех заведующих, старших медсестер, включил громкую связь с облздравом. Как есть, пусть слышат. Мы ведем с работниками разъяснительную работу. Крайний срок нам обещают деньги в понедельник, - говорит он. – Всего у нас 465 человек, фонд зарплаты 64 миллиона. Ни одну проплату мы не можем провести, не выдав зарплату. Мы перед налоговой отчитываемся. Как деньги нам поступят, зарплату выдадим. Иногда мы даем ее, не дожидаясь конца месяца. Хотя полагается до 10 числа выдавать».

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