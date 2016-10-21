За продажу лекарств в интернете казахстанцам грозят реальные сроки

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За продажу лекарств в интернете казахстанцам грозят реальные сроки

В департаменте фармконтроля Костанайской области обеспокоены увеличивающимся количеством объявлений о продаже лекарственных препаратов.

С наступлением холодов в сети растёт количество объявлений о продаже лекарств - как новых, так начатых упаковок по цене ниже, чем в аптеках.

По этому поводу газете "Костанайские новости" дал комментарий руководитель Департамента фармконтроля Костанайской области Орал Бекмагамбетов.

Пост из группы "Люди людям (Костанай)" в соцсети ВКонтакте: "Продам антибиотик "Дорамицин". Две упаковки - 1500 тенге. Не хватает двух таблеток. Брала за 1850 тенге каждую пачку. Может, кому прописывали", стали примером, на котором чиновник от здравоохранения рассказал, чем грозят гражданам подобные объявления.

Спрос на лекарства, отмечает издание, однозначно, есть. "Дорамицин", например, уже купили. Однако, как выясняется, такая практика чревата как для продавцов, так и для покупателей.

"Оборот лекарственных препаратов - психотропных, наркотических, прекурсоров - жёстко контролируется, - пояснил руководитель Департамента фармконтроля Костанайской области Орал Бекмагамбетов. - Получить их можно только по рецепту. Организация здравоохранения обязана проводить сверку их расхода. И если случилась смерть больного, а препараты остались, то их остатки родственники умершего обязаны сдать".

Иначе им можно вменить статью 296 УК РК за "незаконное хранение наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров". Наказание - от штрафа (до 200 МРП) до лишения свободы на срок от трёх до семи лет. Сбыт и приобретение таких препаратов, само собой, карается ещё серьезнее. Но чревато торговать и другими видами лекарств. Потому что их продажа - лицензируемый вид деятельности. А вот если дело касается шприцев и других медсредств, то ими торговать можно.

"Продажа остатков медсредств, в принципе, допускается, - отмечает Орал Бекмагамбетов. - Но так как речь идет о здоровье, лучше всё-таки обслуживаться и в части медсредств в аптеках, в специализированных точках продаж. И, вне всякого сомнения, не покупать остатки лекарств невесть у кого. Уже хотя бы потому, что для препаратов предусмотрены определенные условия хранения. Важно быть уверенным, что они соблюдались".

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