В Казахстане предложили сократить рабочий день для женщин

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В Казахстане предложили сократить рабочий день для женщин

Работать до обеда, а после обеда заниматься воспитанием детей. Такой трудовой график ввести для казахстанских женщин предложили коммунисты, передает Информбюро.

"В сфере медицины, в сфере обслуживания, образования большой процент женщин охвачен, но в этой системе низкая заработная плата. Поэтому женщины вынуждены больше заниматься трудовой деятельностью, чтобы зарабатывать деньги. Меньше остаётся времени для воспитания детей, подрастающего поколения", - заявил первый секретарь Астанинского горкома партии КНПК Марат Аубакиров на презентации итогов гендерного исследования, проведённого ОФ "Институт равных прав и равных возможностей Казахстана".

По словам Аубакирова, в связи с этой проблемой вносится много предложений о том, как упростить обязанности женщин.

"Инициаторы некоторые говорят, что нужно вообще женщинам предоставить рабочее время до обеда, чтобы после обеда они занимались только воспитанием детей. Может в этом есть смысл какой-то. Но вы, женщины, эту тему мало поднимаете, не доходите до Президента, Правительства и не отстаиваете. Кто его знает, может мы станем первым государством в мире, которое действительно так построит работу", - поделился своим мнением он.

Он отметил, что в западных странах распорядок дня определён строго с 9 утра до 18.00 часов. По мнению Марата Аубакирова, стоит пересмотреть график работы и для казахстанских женщин.

"Не обязательно, может быть, определять чёткий рабочий график с 9 до 18.00. Может быть, свободный график нужен женщинам", - добавил он.

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