Шейхам разрешили охотиться в заповедниках Казахстана на дроф-красоток

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Шейхам разрешили охотиться в заповедниках Казахстана на дроф-красоток

Одна особь дрофы-красотки обойдется охотнику в полмиллиона тенге. В общей сложности разрешено добыть 174 птицы.

Правительство Казахстана разрешило трем шейхам Объединенных Арабских Эмиратов и одному катарскому шейху охотиться на краснокнижных дроф-красоток в заповедниках, соответствующее постановление размещено в Информационно-правовой системе (ИПС) "Әділет", передает Sputnik.

Согласно постановлению разрешается проведение соколиной охоты на дрофу-красотку с собственными соколами в период с 10 октября по 15 ноября 2016 года трем шейхам ОАЭ:

- шейху Халифу Бин Заед Аль Нахаяну - на 35 особей дрофы-красотки на территориях Арысской и Карактауской государственной заповедной зоны республиканского значения в Южно-Казахстанской области и 49 особей дрофы-красотки на территории Южно-Казахстанской государственной заповедной зоны республиканского значения в Жамбылской, Кызылординской и Южно-Казахстанской областях;

- шейху Суруру Бин Мухаммеду Аль Нахаяну - на 21, шейху Сеифу Бин Мухаммеду Аль Нахаяну - на 20 особей дрофы-красотки на территории Кендерли-Каясанской государственной заповедной зоны республиканского значения в Мангистауской области;

и одному шейху Катара - Джасем Бин Хамад Бин Халифа Аль Тани - на 12 особей дрофы-красотки на территории Андасайского государственного природного заказника республиканского значения в Жамбылской области и 37 особей дрофы-красотки на территории Жусандалинской государственной заповедной зоны республиканского значения в Алматинской и Жамбылской областях.

Ставка платы за добывание дрофы-красотки установлена в размере 260 месячных расчетных показателей (551 460 тенге).

Министерство сельского хозяйства РК и административный орган СИТЕС в РК, в свою очередь, обеспечат ввоз и вывоз из Казахстана хищных ловчих птиц для проведения соколиной охоты с соблюдением процедур Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения. Акимам Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Мангистауской и Южно-Казахстанской областей поручено оказать необходимое содействие в организации указанных мероприятий. Ранее правительство Казахстана уже разрешало охотиться на дроф-красоток со своими соколами в период с 1 сентября по 15 ноября 2012 года шейху Халифу Бин Заед Аль Нахаяну (ОАЭ), шейху Суруру Бин Мухаммеду Аль Нахаяну (ОАЭ), шейху Сеифу Бин Мухаммеду Аль Нахаяну (ОАЭ) и шейху Джасем Бин Хамад Бин Халифа Аль Тани (Катар).

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