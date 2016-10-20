Письмо с "того света" врачам опубликовала казахстанка в соцсетях

Айгуль Кусаинова работала учителем / Фото пользователя "Костанайские новости" во "ВКонтакте"

Письмо покойной Айгуль Кусаиновой появилось в паблике "Костанайские новости" в социальной сети "ВКонтакте". 22-летняя Айгуль Кусаинова верила, что письмо прочитают спасшие её жизнь врачи. Но опубликовали его уже после смерти девушки, сообщает Информбюро.

"Это письмо девушки Айгуль Кусаиновой. Она хотела жить и боролась за каждый миг. В письме девушка обращается со словами благодарности к врачам Костаная, которые её спасали и поддерживали. Но вот узнают доктора, как она им благодарна, уже после её смерти", – написали авторы послания.

Письмо своей сестры попросила опубликовать её сестра Нургуль Кусаинова, как назидание всем молодым и полным сил, что жизнь – это миг, который надо ценить, сообщается в предисловии к письму.

"Меня зовут Кусаинова Айгуль, мне 22 года, хочу поблагодарить от всей души и от всего сердца коллектив сотрудников отделения анестезиологии и реаниматологии Костанайской областной больницы и Житикаринской городской больницы", – с этих слов начинается письмо Айгуль.

Из него следует, что девушка работала учителем русского языка и литературы в одной из школ Рудного. Во время учёбы она не обращала внимания на своё здоровье, призналась девушка.

"На своё здоровье и на личную жизнь времени не хватало, а зря, только пройдя много испытаний, я поняла, что для каждого человека здоровье должно быть на самом первом месте. Признаки болезни начали проявляться после вручения диплома летом прошлого года. Я стала очень плохо себя чувствовать, в глазах всё двоилось, тяжело было ходить, частая слабость" – написала Айгуль Кусаинова.

После долгих походов по разным специалистам учителю, наконец, поставили диагноз: миастенический синдром, то есть слабость мышц. Девушке становилось хуже с каждым днём. Дошло до того, что она перестала разговаривать и двигаться. В Рудном и Затобольске больную принимать отказались.

"В ЦРБ Затобольска врачи отправляли нас из одного кабинета в другой. Представьте: я еле хожу, потому что мышцы очень ослабленные, и худая, как скелет, к тому же не могу разговаривать, а они отправляют меня с этажа на этаж, не могут определить диагноз. В итоге врач, написав что-то в моей медицинской книжке, отправляет нас обратно домой, прописывая таблетки. Приехав домой, я была на грани жизни и смерти, родители на грани нервного срыва", – сказано в письме.

В это время домой родным позвонила родственница из Житикары, к которой обратилась местная целительница с просьбой привезти к ней больную. Ночью на свой страх и риск семья отправилась на машине в Житикару, что в 250 км от их посёлка. Там девушке полегчало, но ненадолго. Через время приступы участились.

"Вызвали скорую помощь, через некоторое время пришёл он – мой спаситель, врач реаниматолог Акимов С. П., который на свой страх и риск взялся за меня. Пришла в себя, лежу в реанимации, в носу кислород, вокруг меня очень много аппаратуры, и ходят врачи, медсёстры и санитарки. Я просто лежала и смотрела на стену, мне было так больно, я писала медсёстрам, дежурившим тогда в моей палате, чтобы они сделали мне смертельный укол, на что они говорили: "Нельзя так, у тебя же есть родители, подумай ты о них, ты ещё молодая, и у тебя вся жизнь впереди". Наступил переломный момент", – сказано в письме.

Именно эти врачи, по словам девушки, помогли ей. Тогда Айгуль Кусаинова пошла на поправку.

"Только сейчас поняла, что, счастье – это то, что ты можешь дышать, пить, есть. Счастье – это то, что рядом есть твои мама с папой, родные и близкие тебе люди, которые не бросили тебя в трудную минуту, а наоборот, протянули руку помощи. Когда в первый раз попробовала рисовую кашу, она показалась для меня самой вкусной едой в мире. Сейчас только поняла, что нужно ценить то, что у тебя есть, любить жизнь и всегда верить только в хорошее, держать чистыми свои мысли и делать добро, и не ждать, что оно сиюминутно к тебе вернётся", – написала девушка.

В конце письма Айгуль Кусаинова выразила слова благодарности врачам.

Но летом этого года молодая учительница всё-таки умерла.