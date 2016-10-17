​Актюбинские мужчины смогут зарабатывать на сдаче спермы

Об этом «Диапазону» рассказали в клинико-диагностическом отделении областного перинатального центра, где с декабря должен заработать центр ЭКО.

В Актюбинской области нуждащихся в ЭКО пар более 2 тысяч. Искусственное оплодотворение для них единственный шанс родить ребенка. В очереди в центры Алматы и Астаны на ЭКО по госзаказу состоят 320 женщин. Ежегодно везет только 20-40 из них. Мамами становится примерно треть. Пока женщины дожидаются очереди, у некоторых появляются противопоказания, и в программу они могут не войти: у женщин с возрастом угасают функции яичников. По словам врачей, в экологически неблагоприятных зонах, к примеру, в Байганинском районе, функции яичников у женщин угасают уже к 27 годам.

«Ежегодно в Казахстане заключают браки 150-160 тысяч пар, из них у 20 тысяч возникают проблемы с наступлением беременности. В нашей области 16% семейных пар бездетные, - говорит Светлана Есенаманова, врач кабинета бесплодия и невынашивания беременности КДО ОПЦ, кандидат меднаук. - В 40% случаев это связано с женским бесплодием, в 30% - с мужским, еще в 30% – с комбинированным бесплодием. 30% пар нуждаются во вспомогательных репродуктивных технологиях, к которым относится ЭКО».

Как сообщили в облздраве государству каждое ЭКО обходится примерно в 700 тысяч тенге. Квоты начали выдавать 6 лет назад. За это время ЭКО провели 195 женщинам. Выносить ребенка смогли треть.

«В декабре в Актобе откроется свой ЭКО-центр, - говорит Светлана Есенаманова. – Он будет на 3 этаже КДО ОПЦ в 8 микрорайоне. Для ЭКО - центра уже закупили необходимое оборудование».

- Какие репродуктивные технологии будут применять в новом центре?

- Для ЭКО женщину стимулируют, в яичниках готовятся яйцеклетки. Мы их забираем, оплодотворяем в пробирках, в течение 3-5 дней они развиваются, после этого подсаживаем в матку женщине, - объясняет врач. - Кроме этого у нас будут проводить предимплантационную генетическую диагностику. Она определяет генетические болезни, из-за которых эмбрионы могут быть слабыми или погибают. У нас будет французское криохранилище для заморозки донорских яйцеклеток, спермы и эмбрионов. Если женщина, к примеру, захочет через время использовать оставшиеся после подсадки яйцеклетки, их можно сохранить.

- А доноры яйцеклеток, спермы будут?

- Пациенты приводят своих доноров, с ними они рассчитываются сами, но мы тоже будем принимать донорские сперму и яйцеклетки. Цены могу сказать по другим центрам: сперму принимают по 15-20 тысяч тенге, яйцеклетки стоят дороже, поскольку, чтобы сделать забор, женщину стимулируют, она проходит гормонотерапию. Мы на доноров составляем базу. Пациент сам выбирает донора, и обговариваете цену. Быть донором яйцеклетки женщины соглашаются примерно за 2 тысячи долларов. Сперму забрать легче, поэтому она дешевле.