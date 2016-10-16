Фильм об Аральском море вошел в программу известного кинофестиваля в Чехии

Документальный фильм "Завтра море" о драме Аральского моря вошел в программу известного кинофестиваля в Чехии International Documentary Film Festival Jihlava, сообщает корреспондент Tengrinews.kz.

Отметим, что мировая премьера картины режиссера Катерины Суворовой прошла на международном кинофестивале в Локарно (Швейцария). Продюсером выступил известный кинематографист Саин Габдуллин.

В документальной картине показаны несколько историй местных жителей. Максат - потомственный рыбак из деревни Боген - самый младший в семье. Раньше его деревня стояла на берегу моря. Когда Арал стал отступать, дед Максата старался строить из мешков с песком перекрытия для воды, что бы хоть как-то его удержать. Потом на долгие годы рыбаки занялись животноводством, многие уехали в большие города. Но семья Максата всегда оставалась в деревне. Каждое утро рыбаки проделывают долгий путь по дюнам до нового берега, где базируется их артель "Бақыт" ("Счастье").

Как известно, с 1960 годов уровень моря начал быстро снижаться вследствие забора воды из основных питающих рек Амударья и Сырдарья. До начала обмеления Аральское море было четвертым по величине озером в мире. Чрезмерный забор воды для полива сельскохозяйственных угодий превратил четвертое в мире по величине озеро-море, прежде богатое жизнью, в бесплодную пустыню. То, что происходит с Аральским морем называют экологической катастрофой.