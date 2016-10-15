Памятник Абаю открыли в Каире

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Памятник Абаю открыли в Каире

13 октября в столице Арабской Республики Египет состоялась торжественная церемония открытия памятника великому казахскому поэту, писателю и просветителю Абаю Кунанбайулы. Бюст установлен в одном из красивейших центральных парков Каира – парке «Свободы и дружбы», сообщает пресс-служба МИД РК.

Бюст был установлен при поддержке посольства Казахстана в Каире на средства египетского мецената, члена Ассоциации казахстанско-египетской дружбы доктора Хусейна Аль-Шафии, а автором памятника является известный египетский скульптор Усама Аль-Серуи, произведения которого установлены не только в Каире, но и в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Ташкенте.

В мероприятии приняли участие представители министерств иностранных дел, международного сотрудничества и культуры Египта, члены дипломатического корпуса, журналисты ведущих египетских СМИ, общественные деятели, а также казахстанцы, проживающие и обучающиеся в Египте. На церемонии с торжественной речью выступили посол Казахстана в Египте Берик Арын, являющийся инициатором данной идеи, вице-губернатор Каира Мухаммед Айман, а также спонсор проекта и автор скульптуры.

В своем выступлении посол отметил вклад Абая в развитие казахской и мировой литературы и подчеркнул, что свидетельством общемирового признания его таланта и заслуг стало объявление ЮНЕСКО 1995 года "Годом Абая во всем мире" в честь его 150-летнего юбилея. А открытие памятника великому мыслителю в городе побратиме казахстанской столицы Каире в год 25-летия Независимости Казахстана демонстрирует крепость многолетней дружбы народов двух стран.

Заместитель главы администрации Каира отметил, что "памятник Абаю в центре столицы Египта – это большое событие для мегаполиса, олицетворяющее духовную и культурную близость между казахским и египетским народами". По его словам, губернаторство Каира с радостью поддержало идею установления памятника великому сыну казахского народа, сделав все возможное, чтобы идея была воплощена в жизнь. Другие выступавшие отметили актуальность заложенных в творчестве Абая идей гуманизма и на сегодняшний день.

Мероприятие завершилось лирическими произведениями Абая в исполнении обучающихся в Египте казахстанских студентов, а также раздачей гостям переведенных на арабский язык книг «Слова назидания» и сборников стихотворений Абая.

С 1998 года одна из египетских улиц носит имя Абая, в то время как одной из центральных улиц Астаны присвоено имя известного египетского писателя и литературоведа Тахи Хусейна. Памятники казахскому поэту и просветителю Абаю Кунанбаеву имеются также в Москве, Пекине, Ташкенте, Витебске, Тегеране, Стамбуле и Будапеште.

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