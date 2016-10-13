Казахстанцам рассказали о трех шагах к долевому жилью без обмана

Эти шаги предусмотрены проектом «Долевое жилье без обмана», передает корреспондент ИА «NewTimes.kz». В чем их суть - рассказали в генеральной прокуратуре.

«План мероприятий предусматривает следующие меры. Первое - принятие мер для завершения строительства проблемных объектов. Важно завершить расследование уголовных дел. Просим руководство МВД КГД взять их на контроль. Акиматы должны оказать содействие жилищно-строительным кооперативам в поиске инвесторов. Нельзя допустить повторного обмана граждан», - заявили ведомстве.

Второй шаг заключается в активной разъяснительной работе среди населения и строительных компаний. При этом в Генпрокуратуре отмечают, что важно доступно и понятно рассказывать о механизмах долевого строительства.