Застройщики обманули 9 тысяч дольщиков в 5 областях Казахстана

Больше всего долгостроев и обманутых граждан в Астане - 42 объекта и 7 тысяч дольщиков.

Застройщиками обмануты 9 тысяч дольщиков. Об этом сообщил начальник Департамента правовой защиты Генеральной прокуратуры РК Марат Сексенбаев на заседании коллегии ведомства, сообщает МИА "Казинформ".

"Сейчас в пяти регионах республики имеем 59 проблемных объектов, обмануты 9 тысяч граждан. Снова правоохранительные органы заняты расследованием. Это громадный объем работы. Надо допросить тысячи людей, назначить десятки экспертиз. Сложности возникают, когда между дольщиками одного дома или одной компании нет единого мнения. А без этого нельзя обеспечить ускоренное следствие. Надо удовлетворять требования и ходатайства каждого из них". - сказал Сексенбаев.

По его словам, больше всего долгостроев и обманутых граждан в Астане - 42 объекта и 7 тысяч дольщиков. Это 71 процент от общего числа по стране.

На заседании коллегии будет представлен проект "Долевое жилье без обмана".