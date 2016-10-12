​Страны для которых Казахстан станет безвизовым

В связи с проведением ЭКСПО-2017 расширен список стран, граждане которых смогут посещать Казахстан в безвизовом режиме.

С 1 января 2017 года для граждан 48 стран вводится безвизовый въезд в Казахстан, сообщает пресс-служба МИР РК.

Так, подписаны двусторонние соглашения с 19 странами об освобождении от виз при нахождении на территории зарубежного государства:

до 90 суток: Беларусь, Кыргызстан, Грузия, Молдова, Армения, Россия, Украина, Монголия;

до 30 суток: Азербайджан, Таджикистан, Узбекистан, Сербия, Турция, Аргентина, Южная Корея, Бразилия (до 30 суток в течение года), Эквадор (до 30 суток в течение 180 суток), Куба (не вступило в силу);

до 14 суток: САР Гонконг.

В одностороннем порядке для граждан Казахстана безвизовый режим распространяется в девяти государствах:

Индонезия, Македония, Малайзия, Намибия, Сейшельские острова, Черногория, Эквадор, Филиппины, Барбадос.

В пилотном режиме до 31 декабря 2017 года действует безвизовый режим до 15 календарных дней в одностороннем порядке для граждан 19 государств:

Австралия, Венгрия, Италия, Монако, Бельгия, Испания, Нидерланды, Норвегия, Швеция, Малайзия, ОАЭ, Сингапур, Великобритания, США, Германии, Финляндии, Франции, Швейцарии, Японии.

С 1 января 2017 года планируется ввести безвизовый режим сроком до 30 дней для граждан следующих стран:

ОАЭ, Малайзия, Сингапур и Монако;

Для 35 стран ОЭСР: США, Австралия, Австрия, Бельгия, Германия, Греция, Дания, Новая Зеландия, Япония, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Республика Корея, Латвия, Люксембург, Венгрия, Мексика, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, Турция, Великобритания, Финляндия, Франция, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония.

Проводится согласование с государственными органами РК по включению в данный список ещё пяти стран: