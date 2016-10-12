МВД РК: Аварийность на казахстанских дорогах снизилась

За последние три года, несмотря на продолжающийся рост автотранспортных средств (+8%, до 4,5 млн.) в стране, наблюдается устойчивая тенденция снижения показателей аварийности, сообщает пресс-служба МВД РК.

Если в 2014 году количество ДТП снизилось на 13% (до 20,3 тыс.), погибших в них граждан на 15% (до 2,5 тыс.) и раненых на 13% (до 25,9 тыс.), то в 2015 году их количество снизилось еще на 7% (до 18,8 тыс.), на 5% (с 2 585 до 2 453) и на 7% (с 25 942 до 24 055), соответственно.

Аналогичная тенденция наблюдается и в текущем году. Снижение количества ДТП составило 5% (до 13 тыс.), в том числе погибших на 4,3% (до 1,7 тыс.) и раненых на 3% (до 16,9 тыс.).

Снижению аварийности на дорогах страны способствовало принятие в 2014 году Закона «О дорожном движении», отмечают в пресс-службе МВД РК.

В целом реализация нового Закона «О дорожном движении», позволила четко разделить зону ответственности между всеми субъектами, вовлеченными в сферу дорожного движения, а также усилить требования к деятельности, направленной на обеспечение дорожной безопасности.

В МВД отмечают, что до момента принятия данного закона,

в республике практически повсеместно отмечался всплеск аварийности. Наибольший рост аварийности приходился на 2013 год, где рост количества ДТП составил 65% (23,3 тыс. ДТП), в том числе погибших 0,5% (3 тыс.) и раненных 71% (29,8 тыс.).