​Около 30 процентов домов в Актобе остаются без тепла

В Актобе ожидается снег, температура ночью будет опускаться до 0 градусов, но треть многоэтажек остается без тепла.

Как сообщили в «Трансэнерго», сейчас отопление есть в 56 школах, 44 детских садах, 30 медучреждениях, 7 внешкольных учреждениях и более чем 70% в жилых домах.

- Остальные дома еще не оформили заявку, хотя ремонтные работы завершены. В каждом районе Актобе без тепла по 2-3 дома. КСК и жильцы не желают принимать тепло, сообщила пресс-секретарь коммунального предприятия Асель Арыстангалиева. – Счета жильцам будут выставлять со дня подписания акта о запуске тепла.

Самой проблемной в городе остается дом по Жаманкулова, 15 в районе Москвы.

Как рассказали в жилищной инспекции, в семейном общежитии более половины жильцов -квартиранты. КСК здесь нет. Канализационная система не работает, фекалиями затапливает подвал, из-за этого не могут подать тепло. Управляющая компания предпринимает меры, чтобы все исправить, но пока тщетно.