Женская сборная Казахстана по футболу проиграла со счетом 17:0

Женская сборная Казахстана по футболу до 17 лет в гостях потерпела разгромное поражение от команды из Франции в матче отборочного раунда Евро-2017. Встреча первого тура завершилась со счетом 17:0 в пользу француженок, сообщает спортивный портал Vesti.kz.

В первом тайме в ворота сборной Казахстана залетели 13 голов. Еще четыре гола соперницы забили во второй половине встречи. Сразу шесть голов на счету Мельвен Маляр. Покер сделала Лорен Мартен, дубль оформила Сельма Баша.