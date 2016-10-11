Женская сборная Казахстана по футболу проиграла со счетом 17:0

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Женская сборная Казахстана по футболу проиграла со счетом 17:0

Женская сборная Казахстана по футболу до 17 лет в гостях потерпела разгромное поражение от команды из Франции в матче отборочного раунда Евро-2017. Встреча первого тура завершилась со счетом 17:0 в пользу француженок, сообщает спортивный портал Vesti.kz.

В первом тайме в ворота сборной Казахстана залетели 13 голов. Еще четыре гола соперницы забили во второй половине встречи. Сразу шесть голов на счету Мельвен Маляр. Покер сделала Лорен Мартен, дубль оформила Сельма Баша.

12 октября казахстанки встретятся со сборной Шотландии, а спустя три дня сыграют с Хорватией.

Это не первый крупный проигрыш женской сборной Казахстана. Ранее с подобным счетом наши футболистки проигрывали Германии.

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