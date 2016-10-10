Шведова вернула звание первой ракетки Казахстана

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Шведова вернула звание первой ракетки Казахстана

Ярослава Шведова вернула себе звание первой ракетки Казахстана, сообщают Vesti.kz. В обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) она обошла соотечественницу Юлию Путинцеву.

На минувшей неделе Шведова дошла до 1/4 финала WTA China Open в Пекине. Так, казахстанка в двух партиях уступила будущей победительнице турнира Агнешке Радваньске из Польши. Этот результат позволил ей подняться на семь позиций и теперь Шведова занимает 32-е место в рейтинге WTA. Двумя строчками ниже располагается Путинцева, которая за неделю потеряла одну позицию. Другая представительница Казахстана Зарина Дияс сохранила 145-е место.

Стоит отметить, что ранее Путинцева впервые в карьере поднялась на 33-е место в рейтинге WTA. До этого лучшим достижением в карьере Путинцевой была 35-я строчка, на которую она поднялась 6 июня после выступления на "Ролан Гаррос".

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