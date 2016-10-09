На матче Казахстан-Англия мужчина, искавший свою дочь, сцепился с полицейскими

Конфликт неизвестного мужчины со стражами порядка произошел на Центральном стадионе в Актобе, во время матча Казахстан-Англия, передает корреспондент "Диапазона".

Мужчина, похожий на пьяного человека, высказывал претензии полицейским. Он упрекал их в том, что не мог найти свою дочь. Представители правопорядка пытались вывести бунтаря за пределы стадиона. Но он накинулся на полисменов с угрозами: "Если с моей дочерью что то случится..."

Мужчину все же вывели из стадиона. При этом полицейские вели себя адекватно, не отвечая на провокацию со стороны нарушителя спокойствия.