Баян Максаткызы осудили за снимок в купальнике (фото)

Казахстанский продюсер Баян Максаткызы продолжает радовать поклонников новыми фото и делиться событиями своей жизни. В этот раз она опубликовала на своей странице в Instagram фото с отдыха, где она позирует в купальнике, пишет Nur.kz.
"Не нужно брать с меня пример, просто сократите количество еды в тарелке", - написала она под снимком.
Подписчики принялись расхваливать стройную фигуру Баян.
"Какая фигура, выше всякиx поxвал",
"фигура у вас просто идеальная!!!Для многих женщин пример!!!Вы КРАСОТКА",
"как девочка 18 летняя", пишут комментаторы.
Однако нашлись и те, кто осудил продюсера за откровенность.
"Слов нет...согласна,фигура красивая,но сейчас не время выкладывать именно такие фото это мое личное мнение",
"Нежелательно бы такие фото выставлять. Оставайтесь прежней Баян. Какой Вас знают и уважают",
"Аллах а Коране ниспослал суру Ниса что в переводе с арабского женщины где приказал женщинам не показывать своих прикрас покрываться так что зачем противоречить",
Баян!!!зачем? Это вызов обществу? Для чего?кому и что вы хотите доказать?Последнее время вас не узнать.По скорее придите в себя! Нам нужна прежняя Баян", написали осуждающие.
СКРИНШОТ СТРАНИЦЫ БАЯН МАКСАТКЫЗЫ В INSTAGRAM.
А другие подписчики решили заступиться за Баян.
"Каждый живет для себя ну и разговаривает на том языке на котором может!Просто отстаньте от человека,вы ею не были,и то что с ней произошло-человек может понять когда сам окажется в такой же ситуации!!! И она истинная казашка то что она создает такие фильмы и такие группы истинные казахские,это все говорит о ее истинном потриотизме!!!",
"Девочки а вы сами что на море без купальника ходите и не фоткаетесь? Смешно просто", пишут пользователи в защиту продюсера.
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