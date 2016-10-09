Баян Максаткызы осудили за снимок в купальнике (фото)

Казахстанский продюсер Баян Максаткызы продолжает радовать поклонников новыми фото и делиться событиями своей жизни. В этот раз она опубликовала на своей странице в Instagram фото с отдыха, где она позирует в купальнике, пишет Nur.kz.

"Не нужно брать с меня пример, просто сократите количество еды в тарелке", - написала она под снимком.

Подписчики принялись расхваливать стройную фигуру Баян.

"Какая фигура, выше всякиx поxвал",

"фигура у вас просто идеальная!!!Для многих женщин пример!!!Вы КРАСОТКА",

"как девочка 18 летняя", пишут комментаторы.

Однако нашлись и те, кто осудил продюсера за откровенность.

"Слов нет...согласна,фигура красивая,но сейчас не время выкладывать именно такие фото это мое личное мнение",

"Нежелательно бы такие фото выставлять. Оставайтесь прежней Баян. Какой Вас знают и уважают",

"Аллах а Коране ниспослал суру Ниса что в переводе с арабского женщины где приказал женщинам не показывать своих прикрас покрываться так что зачем противоречить",

Баян!!!зачем? Это вызов обществу? Для чего?кому и что вы хотите доказать?Последнее время вас не узнать.По скорее придите в себя! Нам нужна прежняя Баян", написали осуждающие.

СКРИНШОТ СТРАНИЦЫ БАЯН МАКСАТКЫЗЫ В INSTAGRAM.

А другие подписчики решили заступиться за Баян.

"Каждый живет для себя ну и разговаривает на том языке на котором может!Просто отстаньте от человека,вы ею не были,и то что с ней произошло-человек может понять когда сам окажется в такой же ситуации!!! И она истинная казашка то что она создает такие фильмы и такие группы истинные казахские,это все говорит о ее истинном потриотизме!!!",

"Девочки а вы сами что на море без купальника ходите и не фоткаетесь? Смешно просто", пишут пользователи в защиту продюсера.