Жители в ЗКО не поддержали строительство комплекса для утилизации нефтяного шлама

Собрание в селе Кирсаново (ЗКО). //Фото Уральской недели

ТОО «Айдар Ербакыт» в 2017 году планирует ввести в эксплуатацию технологический комплекс по сбору и утилизации промышленных отходов в процессе добычи нефти. Об этом представители компании сообщили на общественных слушаниях в пос.Кирсаново, передает Уральская неделя.

Несмотря на то, что большинство местных жителей выступили против строительства, ТОО «Айдар Ербакыт» продолжит работу, если в течение 5 дней не поступит обоснованного возражения от жителей.