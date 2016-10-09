Жители в ЗКО не поддержали строительство комплекса для утилизации нефтяного шлама

Собрание в селе Кирсаново (ЗКО). //Фото Уральской недели
ТОО «Айдар Ербакыт» в 2017 году планирует ввести в эксплуатацию технологический комплекс по сбору и утилизации промышленных отходов в процессе добычи нефти. Об этом представители компании сообщили на общественных слушаниях в пос.Кирсаново, передает Уральская неделя.
Несмотря на то, что большинство местных жителей выступили против строительства, ТОО «Айдар Ербакыт» продолжит работу, если в течение 5 дней не поступит обоснованного возражения от жителей.
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