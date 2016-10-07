Нацбанк выплатил компенсацию по депозитам на 36 млрд тенге

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Нацбанк выплатил компенсацию по депозитам на 36 млрд тенге

Размер выплаты компенсации по первому траншу составил 36 млрд. тенге.

Национальный банк выплатил первый транш в рамках реализации механизма компенсации по депозитам физических лиц, открытым в тенге в связи с переходом к режиму свободно плавающего обменного курса, передает Kapital.kz

Размер выплаты компенсации по первому траншу составил порядка 36 млрд. тенге.

Компенсацию до 10 октября 2016 года включительно получат вкладчики, переоформившие свои депозиты в сентябре 2015 года и не истребовавшие вклады в течение одного года.

При расчете суммы компенсации были использованы курс тенге к доллару по состоянию на 18 августа 2015 года – 188,35 тенге за один доллар и курс тенге к доллару, сложившийся по состоянию на 30 сентября 2016 года, – 334,93 тенге за один доллар.

Выплата компенсации вкладчикам, переоформившим свои депозиты в октябре и ноябре 2015 года, будет произведена соответственно до 10 ноября 2016 года и 10 декабря 2016 года включительно.

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