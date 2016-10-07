Более 16 тысяч кур погибли в Карагандинской области

Автор:
Более 16 тысяч кур погибли в Карагандинской области

На территории птицефабрики ТОО "Орталық құс" в Абайском районе зарегистрирован падеж 16 283 кур при общей численности 800 тысяч голов, сообщает Today.kz.

В пресс-службе акимата Карагандинской области сообщили, что падеж птицы начался после кормления кормами нового завоза, где, по информации ветеринарного врача птицефабрики, было отравление.

"После получения информации о падеже птиц ветеринарные специалисты Абайского района произвели отбор проб крови и патологического материала с последующей доставкой в Национальный референтный центр по ветеринарии", – сообщили в пресс-службе акимата.

По результатам лабораторных исследований обнаружен возбудитель сальмонеллеза. Возбудители высокопатогенного гриппа птиц и болезни Ньюкасла не обнаружены.

На сегодня главным госветсанинспекторам Абайского района выдано представление акиму района о наложении ограничительных мероприятий на территорию ТОО "Орталық құс".

Павшее поголовье утилизировано с соблюдением ветеринарно-санитарных требований, то есть сожжено. На территории птицефабрики ведутся дезинфекционные работы. Вывоз продукции запрещен.

Теги: ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
22.09.2016, 15:22
  
​Ушел из жизни дрессировщик Мстислав Запашный
21.09.2016, 18:33
  
В Батысе-2 появился парк здоровья
20.09.2016, 15:12
  
Актюбинцев будет возить турецкая неотложка, лечить израильская больница, оперировать корейские хирурги
21.09.2016, 18:29
  
В Актобе будут протезировать глаза 1
21.09.2016, 14:30
  
У учителя из Карабутака опухоль мозга. Нужны деньги
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
Дуйсенова объяснила почему перенесли сроки внедрения медстрахования 1
Алматинка испортила дорогую иномарку избранника, чтобы сообщить о беременности
Как в Актобе поддерживали сборную Казахстана (фоторепортаж)
Казахстанцы массово лечатся от игровой зависимости 2
Врачи: в Казахстане дети начинают пить с 10 лет 2
Валерий Меладзе: У меня жена - казашка
Сборная Казахстана минимально проиграла Англии в Актобе 2
Фестиваль сельских округов, ярмарка и открытие скейт парка пройдут в субботу в Актобе
Началась регистрация участниц на конкурс "Мисс Казахстан 2016"
В Актобе на Центральном стадионе состоится матч Казахстан-Англия