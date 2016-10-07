Более 16 тысяч кур погибли в Карагандинской области

На территории птицефабрики ТОО "Орталық құс" в Абайском районе зарегистрирован падеж 16 283 кур при общей численности 800 тысяч голов, сообщает Today.kz.

В пресс-службе акимата Карагандинской области сообщили, что падеж птицы начался после кормления кормами нового завоза, где, по информации ветеринарного врача птицефабрики, было отравление.

"После получения информации о падеже птиц ветеринарные специалисты Абайского района произвели отбор проб крови и патологического материала с последующей доставкой в Национальный референтный центр по ветеринарии", – сообщили в пресс-службе акимата.

По результатам лабораторных исследований обнаружен возбудитель сальмонеллеза. Возбудители высокопатогенного гриппа птиц и болезни Ньюкасла не обнаружены.

На сегодня главным госветсанинспекторам Абайского района выдано представление акиму района о наложении ограничительных мероприятий на территорию ТОО "Орталық құс".

Павшее поголовье утилизировано с соблюдением ветеринарно-санитарных требований, то есть сожжено. На территории птицефабрики ведутся дезинфекционные работы. Вывоз продукции запрещен.