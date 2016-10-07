Дуйсенова объяснила почему перенесли сроки внедрения медстрахования

Пакет поправок в законодательство был утвержден правительством Казахстана 27 сентября.

Министр здравоохранения и социального развития Тамара Дуйсенова объяснила причины переноса сроков внедрения в стране обязательного социального медицинского страхования, передает корреспондент Today.kz.

"При формировании бюджета на 2017–2019 годы пересмотрены принципы межбюджетных отношений. Они предполагают, во-первых, передачу всех видов целевых трансфертов, ранее выделяемых местным исполнительным органам от администраторов республиканских бюджетных программ, в виде трансфертов общего характера по задачам, решение по которым отнесено к компетенции местного исполнительного органов. Во-вторых, все бюджетные средства, которые направлялись в местные бюджеты для обеспечения и гарантии государства, консолидированы на республиканском уровне. Эти изменения коснулись и здравоохранения, как в части финансирования из государственного бюджета, так и в части финансирования, осуществляемого из внедряемой системы ОСМС", – заявила Дуйсенова в ходе презентации проекта закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам обязательного социального медицинского страхования" в мажилисе.

Министр напомнила, что единым оператором финансирования как гарантированной помощи, так и пакета медицинского страхования, теперь будет фонд медицинского страхования.

"Раньше мы предусматривали, что он будет только оплачивать услуги медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в пакете ОСМС. Теперь, так как он – единый оператор, нужно внести изменения в уже новые принятые нормативно-правовые акты в части госзакупок, в части финансирования", – уточнила Дуйсенова.

Кроме того, по ее словам, сейчас есть вопрос о выравнивании тарифов по социально значимым заболеваниям, которые имели разную стоимость по регионам.

"Эти три вещи требуют, во-первых, внести изменения, во-вторых, подготовить институциональную базу, и, в-третьих, внести изменения в законодательные акты. Поэтому мы на полгода пролонгировали сроки и по взносам, и по оплате услуг. С 1 января 2018 года фонд будет единым оператором, и он один будет заключать договоры с медицинскими организациями на оказание гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и услуг по медицинскому страхованию. А сегодня медорганизация имеет два договора: один –с комитетом оплаты медуслуг министерства здравоохранения, другой – с местным управлением здравоохранения", – объяснила Дуйсенова.

Как сообщалось ранее, согласно законопроекту, сроки отчислений взносов в Фонд социального медицинского страхования переносятся на полгода. Так, взносы и отчисления от работодателей и самозанятых граждан будут осуществляться не с 1 января 2017 года, а с 1 июля 2017 года. Государство также начнет уплачивать взносы за неактивное население на полгода позже – с 1 января 2018 года. Соответственно, оказание медицинской помощи в системе медицинского страхования и оплата из фонда также начнутся на полгода позже, то есть с 1 января 2018 года.