Дуйсенова объяснила почему перенесли сроки внедрения медстрахования

Автор:
Дуйсенова объяснила почему перенесли сроки внедрения медстрахования

Пакет поправок в законодательство был утвержден правительством Казахстана 27 сентября.

Министр здравоохранения и социального развития Тамара Дуйсенова объяснила причины переноса сроков внедрения в стране обязательного социального медицинского страхования, передает корреспондент Today.kz.

"При формировании бюджета на 2017–2019 годы пересмотрены принципы межбюджетных отношений. Они предполагают, во-первых, передачу всех видов целевых трансфертов, ранее выделяемых местным исполнительным органам от администраторов республиканских бюджетных программ, в виде трансфертов общего характера по задачам, решение по которым отнесено к компетенции местного исполнительного органов. Во-вторых, все бюджетные средства, которые направлялись в местные бюджеты для обеспечения и гарантии государства, консолидированы на республиканском уровне. Эти изменения коснулись и здравоохранения, как в части финансирования из государственного бюджета, так и в части финансирования, осуществляемого из внедряемой системы ОСМС", – заявила Дуйсенова в ходе презентации проекта закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам обязательного социального медицинского страхования" в мажилисе.

Министр напомнила, что единым оператором финансирования как гарантированной помощи, так и пакета медицинского страхования, теперь будет фонд медицинского страхования.

"Раньше мы предусматривали, что он будет только оплачивать услуги медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в пакете ОСМС. Теперь, так как он – единый оператор, нужно внести изменения в уже новые принятые нормативно-правовые акты в части госзакупок, в части финансирования", – уточнила Дуйсенова.

Кроме того, по ее словам, сейчас есть вопрос о выравнивании тарифов по социально значимым заболеваниям, которые имели разную стоимость по регионам.

"Эти три вещи требуют, во-первых, внести изменения, во-вторых, подготовить институциональную базу, и, в-третьих, внести изменения в законодательные акты. Поэтому мы на полгода пролонгировали сроки и по взносам, и по оплате услуг. С 1 января 2018 года фонд будет единым оператором, и он один будет заключать договоры с медицинскими организациями на оказание гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и услуг по медицинскому страхованию. А сегодня медорганизация имеет два договора: один –с комитетом оплаты медуслуг министерства здравоохранения, другой – с местным управлением здравоохранения", – объяснила Дуйсенова.

Как сообщалось ранее, согласно законопроекту, сроки отчислений взносов в Фонд социального медицинского страхования переносятся на полгода. Так, взносы и отчисления от работодателей и самозанятых граждан будут осуществляться не с 1 января 2017 года, а с 1 июля 2017 года. Государство также начнет уплачивать взносы за неактивное население на полгода позже – с 1 января 2018 года. Соответственно, оказание медицинской помощи в системе медицинского страхования и оплата из фонда также начнутся на полгода позже, то есть с 1 января 2018 года.

Теги: ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
30.09.2016, 12:32
  
Замгенпрокурора рассказал о влиянии теракта 5 июня на криминогенную обстановку Актобе 8
29.09.2016, 20:14
  
200 специалистов приехали в Актобе изучить причины теракта и безработицы 2
22.09.2016, 11:45
  
Причины высокой угрозы терактов в Казахстане 1
14.08.2016, 17:02
  
Объяснено возникновение рака при пользовании мобильным телефоном 4
30.03.2016, 16:18
  
Чтобы не провалить внедрение медстрахования, в Казахстан готовы пригласить иностранцев
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Все комментарии (1):
Сортировать:
фото пользователя Малинка
Малинка
от 2% дойдет до 5% взносы из зар.платы работников.
Потом введут отчисления ,это уже работодатели будут свои 5% за работника платить.Внебюджетные фонды как будут средства у них контролироваться,не понятно.Но,как работающие,так и безработные будут получать медицинскую помощь,если они стоят на бирже труда.Просто они не смогут претендовать на высоко технологическую мед.помощь.Если лечение зубов будет входить в список мед.услуг,было бы правильно.И например человек не лечился,не болел,значит не тратил,можно ли будет передать их своему родственнику к примеру.Или будет слово нельзя везде?
Ответить
07.10.2016, 16:35
Последние новости раздела
Более 16 тысяч кур погибли в Карагандинской области
Алматинка испортила дорогую иномарку избранника, чтобы сообщить о беременности
Как в Актобе поддерживали сборную Казахстана (фоторепортаж)
Казахстанцы массово лечатся от игровой зависимости 2
Врачи: в Казахстане дети начинают пить с 10 лет 2
Валерий Меладзе: У меня жена - казашка
Сборная Казахстана минимально проиграла Англии в Актобе 2
Фестиваль сельских округов, ярмарка и открытие скейт парка пройдут в субботу в Актобе
Началась регистрация участниц на конкурс "Мисс Казахстан 2016"
В Актобе на Центральном стадионе состоится матч Казахстан-Англия